Kimi Antonelli gana en Spa y amplía su ventaja en el Mundial de Fórmula 1 tras el abandono de Russell

Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 17:06h.

Carlos Sainz y Fernando Alonso, fuera de los puntos

La renovación de Fernando Alonso va por buen camino y la nueva F1 ya cumple uno de sus requisitos

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El piloto italiano Kimi Antonelli se ha llevado la victoria este domingo en el Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa-Francorchamps y ha aumentado su ventaja en lo alto de la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras el abandono de George Russell. El transalpino no ha dado opción después de una carrera que ha confirmado el mal fin de semana de los españoles, con Carlos Sainz y Fernando Alonso fuera de los puntos.

El actual líder del campeonato, con 204 puntos y tras el abandono de George Russell (Mercedes) aventaja ahora en 45 al británico Lewis Hamilton (Ferrari), que avanza a la segunda posición de la clasificación del Mundial tras finalizar cuarto, sumando 159 puntos por los 157 de Russell.

El podio lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador en la última carrera disputada en Silverstone, y el tetracampeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Por su parte, los pilotos españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), que partieron desde las posiciones 22 y 19, respectivamente, tras recibir sanciones en parrilla por el cambio de componentes en sus coches, finalizaron en 19 y 16 posición, fuera de los puntos.