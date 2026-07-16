Alberto Cercós García 16 JUL 2026 - 18:06h.

Carlos Sainz sigue sin confirmar su futuro en la Fórmula 1 y Nico Hülkenberg le cierra las puertas de Audi

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No está siendo una 'silly season' intensa, ni mucho menos. Son pocos los nombres propios que durante este 2026 tantean un cambio de aires de cara al curso que viene. Los rumores con Max Verstappen son los más impactantes de cara al futuro más cercano; y otros como Fernando Alonso tienen más que pensar durante el verano que otra cosa. Pero sin lugar a dudas, en Williams la historia puede ser muy diferente. La temporada de la escudería británica no está siendo muy buena y la incertidumbre de Carlos Sainz aumenta con el paso de los Grandes Premios. Pese a que en Williams insisten en que hay buena sintonía y que se trata de una mala racha, el piloto madrileño no para de frustrarse.

Esa frustración deriva a que existan rumores que ubiquen a Sainz en Audi. Una opción que tuvo su importancia en 2024, cuando finalmente el español se decantó por Williams. Pero claramente la escudería alemana estaba muy interesada en los servicios de Sainz. Ahora, parece que ese interés renace de cara al 2027. "Williams ya sabe cuáles son mis intenciones y prioridades: continuar aquí, en este proyecto. Creo en el proyecto a largo plazo. Durante las vacaciones será momento de reflexionar y analizar las opciones", explicaba el propio Sainz hace menos de un mes. Unas declaraciones cargadas de dudas y de presión a la escudería británica, que no logra dar con la tecla para luchar periódicamente por los puntos.

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El dardo de Nico Hülkenberg a Carlos Sainz

Ya en Spa, esa tensión parece aumentar. Y es que con el futuro de Sainz aún sin aclararse, el runrún con Audi aumenta. Tanto, que le han tenido que preguntar a Nico Hülkenberg qué piensa al respecto. "Creo que el asiento de piloto reserva está libre, pero dudo que esté interesado en él", expresaba el alemán en declaraciones en rueda de prensa. Un claro dardo que usa para intentar zanjar cualquier tipo de intentona de que Audi cambie los planes con él en detrimento a Sainz.

Pasarán los Grandes Premios y en algún momento se desvelará dónde correrá Sainz en 2027. Todo apunta a que Williams seguirá siendo su casa, pero la cruda realidad es que no están rindiendo al nivel esperado. Desde la frustración, Sainz puede decidir cambiar de aires, y Audi es una opción suculenta. Si eso termina pasando, ¿sería Hülkenberg el perjudicado? Con sus declaraciones no solo intenta zanjar los rumores, sino también dejar clara su postura de piloto oficial.