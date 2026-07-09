Alberto Cercós García 09 JUL 2026 - 10:10h.

Con Max Verstappen dejando en el aire su futuro en la F1, McLaren busca dar un puñetazo fichando al neerlandés

Así fue la reunión entre Adrian Newey, Fernando Alonso y Lance Stroll para recuperar la confianza en Aston Martin

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El mercado de pilotos de la Fórmula 1 podría estar a las puertas de vivir uno de los mayores bombazos de los últimos años. Desde Inglaterra han cobrado fuerza los rumores que sitúan a Max Verstappen en la órbita de McLaren para las próximas temporadas, una operación que cambiaría por completo el equilibrio de fuerzas de la parrilla. Aunque no existe ninguna confirmación oficial y tanto Zak Brown como el entorno del neerlandés han rebajado públicamente la posibilidad, diversas informaciones apuntan a que el equipo británico estudia seriamente la incorporación del tetracampeón del mundo si se presenta la oportunidad.

La situación de Verstappen en Red Bull no atraviesa su mejor momento. El piloto ha mostrado en varias ocasiones su frustración por el rendimiento del monoplaza y por la dirección que ha tomado el equipo tras la marcha de figuras clave del proyecto. Además, el neerlandés nunca ha escondido sus dudas sobre la nueva reglamentación técnica y los motores que han entrado en vigor, un escenario que no termina de convencerle y que alimenta las especulaciones sobre un posible cambio de aires. A ello se suma la existencia de cláusulas de salida en su contrato y los contactos que, según varios medios británicos y especializados, habría iniciado su entorno para conocer las opciones disponibles en caso de abandonar Red Bull.

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Si finalmente McLaren consiguiera cerrar una operación de este calibre, la Fórmula 1 viviría un auténtico terremoto. Verstappen es considerado el piloto más determinante de la parrilla y su incorporación supondría un golpe de autoridad para la escudería de Woking. El gran obstáculo sería económico, ya que el salario del neerlandés podría alcanzar los 100 millones de euros por temporada, una cifra que, según las informaciones publicadas en Reino Unido, McLaren estaría en disposición de asumir gracias a su fortaleza financiera y al crecimiento experimentado en los últimos años. Por ahora todo permanece en el terreno de los rumores, pero el simple hecho de que esta posibilidad haya aparecido sobre la mesa demuestra que el mercado de pilotos está lejos de cerrarse.

¿Tranquilidad para Fernando Alonso en Aston Martin?

Este posible movimiento también tendría consecuencias para Fernando Alonso y Aston Martin. En las últimas semanas habían surgido rumores sobre la posibilidad de que Verstappen pudiera convertirse en el gran objetivo de la escudería de Silverstone para el futuro, especialmente por la ambición del proyecto liderado por Adrian Newey. Sin embargo, si el neerlandés termina recalando en McLaren, el bicampeón español respiraría con algo más de tranquilidad, ya que desaparecería uno de los principales candidatos a ocupar un asiento en Aston Martin. De esta forma, Alonso seguiría siendo una pieza fundamental dentro de un proyecto que confía en dar un importante salto de calidad con la nueva normativa y volver a pelear por las posiciones de cabeza en los próximos años.