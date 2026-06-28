Alberto Cercós García 28 JUN 2026 - 16:02h.

Max Verstappen ironiza en plena carrera sobre lo sucedido con la 'pole' de George Russell

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La guerra dialéctica entre Max Verstappen y George Russell sumó un nuevo capítulo durante el Gran Premio de Austria, esta vez con un mensaje por radio que no tardó en hacerse viral. En plena carrera, el ingeniero del neerlandés le avisó de que había una bandera amarilla en la curva 10, una información que normalmente obliga a los pilotos a levantar el pie del acelerador para evitar sanciones. Sin embargo, Verstappen respondió con una frase cargada de ironía: "¿Eso significa que puedo pisar a fondo, verdad? Lo digo en broma". Un comentario que escondía un claro dardo hacia Russell y Mercedes después de la enorme polémica que marcó la clasificación del sábado.

Todo tiene su origen en la lucha por la 'pole'. George Russell sorprendió al hacerse con el mejor tiempo en una sesión que terminó envuelta en la controversia. Durante la Q3, Verstappen estaba completando una vuelta muy competitiva cuando sufrió un accidente que acabó con sus opciones de mejorar su registro. El neerlandés perdió el control de su Red Bull en plena vuelta rápida y provocó una bandera amarilla que condicionó los intentos finales de varios pilotos. Precisamente, la gestión de esas banderas amarillas fue uno de los grandes temas posteriores a la clasificación, ya que la 'pole' de Russell quedó bajo sospecha durante varias horas por las dudas sobre si el británico había reducido suficientemente la velocidad en el sector afectado. Finalmente, los comisarios validaron su vuelta y Mercedes conservó la 'pole', pero el episodio dejó un importante debate en el paddock.

Con ese contexto, la respuesta de Verstappen durante la carrera adquirió un significado mucho más profundo. Cuando desde el muro le comunicaron la presencia de una nueva bandera amarilla en la curva 10, el tetracampeón del mundo ironizó diciendo que eso significaba que podía seguir acelerando a fondo, antes de añadir entre risas un "lo digo en broma". Una frase que muchos interpretaron como una referencia directa a la polémica del sábado y a la investigación sobre la vuelta de Russell. El neerlandés rebajó el tono con ese último matiz, pero el mensaje estaba lanzado: un dardo sin piedad hacia su rival y también hacia Mercedes que volvió a demostrar que la tensión entre ambos sigue muy viva.

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Hamilton-Verstappen, una batalla muy intensa en carrera

Mientras tanto, el Gran Premio de Austria continúa dejando una carrera de máxima intensidad. Verstappen permanece inmerso en una batalla constante por las primeras posiciones, obligado a sacar el máximo rendimiento a su Red Bull en un fin de semana mucho más exigente de lo esperado. Al mismo tiempo, Lewis Hamilton también protagoniza una de las luchas más interesantes de la prueba, peleando rueda a rueda en la zona alta con un Ferrari muy competitivo. Dos campeones del mundo que, una vez más, están siendo protagonistas en el Red Bull Ring, firmando adelantamientos, defensas al límite y manteniendo viva una carrera que no deja de ofrecer emoción vuelta tras vuelta.