Ai Ogura hace historia, Jorge Martín es el nuevo líder y Marc Márquez sufre: las notas del GP de Assen

Alberto Cercós García 28 JUN 2026 - 14:52h.

Ai Ogura gana por primera vez en MotoGP y Jorge Martín, tercero, se aúpa como el nuevo líder del Mundial

Las dudas de Jorge Martín con Aprilia en la lucha por el Mundial: un 'deja vu' que ya vivió con Ducati en 2024

Compartir







Ai Ogura ya puede decir que ha ganado una carrera de MotoGP. El piloto japonés del Trakhouse hace historia para Japón con un triunfo superlativo y muy buscado por el piloto durante todo este 2026. Ogura ha dado una 'masterclass' increíble ante Raúl Fernández y Jorge Martín, que suben al podio completando un nuevo triplete de Aprilia. La marca de Noale debe estar radiante de felicidad, pero con un palo importante: Marco Bezzecchi sufrió una dura caída durante las primeras vueltas. Eso hace que Martín sea el nuevo líder del Mundial, que Ogura se meta de lleno en la lucha por el título y que Marc Márquez, que finalmente ha sido séptimo, tenga aún mucho trabajo por delante.

Las notas de los pilotos en el Gran Premio de Assen

Ai Ogura (1º): 9'5. Carrerón del japonés. Sufrió en las primeras vueltas, pero poco a poco recuperó la distancia perdida con Jorge Martín y Raúl Fernández. Es un triunfo histórico para él, para Trackhouse, para Japón y para el Mundial en sí.

Raúl Fernández (2º): 8. Sólido el madrileño durante todo el fin de semana. El sábado ganó la 'sprint' y este domingo ha luchado por la victoria hasta el final. Paso adelante importante para el #25. Se merece ya que le confirmen en la parrilla del 2027.

PUEDE INTERESARTE Las impactantes heridas y quemaduras de Álex Márquez: así está tras un nuevo susto

Jorge Martín (3º): 7. De más a menos. Utilizó la 'pole' súper bien y logró abrir una importante distancia con los pilotos del Trackhouse. Sin embargo, su falta de ritmo le condenó por completo. Aún así, es un podio que sabe a gloria porque le permite auparse como el nuevo líder del Mundial.

Álex Márquez (5º): 8. Toca ponerse de pie y aplaudirle. Hasta la última vuelta era cuarto, pero aún así... con lo mermado físicamente su quinta posición es increíble. Gran carrera.

Marc Márquez (7º): 6. Carrera durísima para Marc. Ha podido rascar buenos puntos. Estaba claro que no era su mejor Gran Premio, y su sexta posición final lo corrobora. Ha sufrido muchísimo. Toca descansar.

Pedro Acosta (OUT): 5. Estaba luchando con las Ducati oficiales para terminar cuarto. Sin embargo, no pudo terminar la carrera por problemas físicos en su antebrazo derecho. Una pena.

Pecco Bagnaia (OUT): 5. Iba para terminar cuarto, pero al pasar la mitad de carrera su Ducati dijo basta. Problemas mecánicos le han impedido sumar buenos puntos.

Marco Bezzecchi (OUT): 3. Menudo fin de semana para el italiano. Drama para sus intereses. Una durísima caída le hace perder el liderato del Mundial. Por suerte, parece que está bien.