La reacción de Marc Márquez cuando le dijeron que Pedro Acosta era el elegido: "Aplaudió la decisión"

Alberto Cercós García 25 JUN 2026 - 16:40h.

Marc Márquez ya habla de Pedro Acosta como su nuevo compañero en Ducati

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La llegada de Pedro Acosta al equipo oficial Ducati ha sido una de las operaciones más comentadas del mercado de MotoGP, tanto por el enorme potencial del joven piloto murciano como por las implicaciones que tenía para el futuro de la fábrica italiana. En medio de las especulaciones sobre cómo encajaría este movimiento dentro de la estructura de Borgo Panigale, Davide Tardozzi ha revelado cuál fue la reacción de Marc Márquez cuando conoció que Acosta era el elegido para formar parte del proyecto. Lejos de cualquier polémica o intento de influir en la decisión, el actual piloto de Ducati mostró su respaldo inmediato a la apuesta de la marca por una de las grandes promesas del campeonato.

El director del equipo Ducati explicó que Márquez nunca trató de intervenir en la elección de su compañero de equipo y que, cuando fue informado de las negociaciones con Acosta, su respuesta fue completamente positiva. “Marc nunca dijo nada sobre su compañero de equipo y, cuando le dijimos que estábamos tratando con Pedro, aplaudió y dijo: ‘Vale, habéis tomado la decisión correcta’”, aseguró Tardozzi en MotoGP. Estas palabras refuerzan la imagen de un Márquez centrado en su trabajo dentro de la escudería y respetuoso con las decisiones estratégicas adoptadas por la dirección deportiva.

Marc Márquez y su futuro compañero en Ducati

El propio piloto de Cervera también se pronunció sobre la incorporación de Acosta. Márquez destacó el talento del joven español y consideró que su fichaje representa una apuesta lógica por parte de Ducati. “Pedro es uno de los talentos más jóvenes y un piloto muy rápido. Es un movimiento muy bueno por parte de Ducati”, señaló el nueve veces campeón del mundo en DAZN. Sin embargo, evitó profundizar demasiado en el asunto y prefirió mostrarse prudente respecto a la composición futura del equipo.

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“Pero no quiero profundizar demasiado porque tendremos tiempo durante el invierno para hablar de ello y, sobre todo, porque tengo un enorme respeto por Pecco, que es mi compañero de equipo actualmente”, añadió Márquez. Con estas declaraciones, el español deja claro que su prioridad sigue siendo el presente y el trabajo junto a Bagnaia, mientras Ducati continúa construyendo un proyecto de futuro que combina la experiencia de campeones consolidados con el talento emergente de una nueva generación encabezada por Pedro Acosta.