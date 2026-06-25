Las dudas de Jorge Martín con Aprilia en la lucha por el Mundial: un 'deja vu' que ya vivió con Ducati en 2024

Alberto Cercós García 25 JUN 2026 - 14:12h.

Aprilia ha movido ficha con Pecco Bagnaia y señalado, directamente, la puerta de salida a Jorge Martín

Qué supone la renovación de Marc Márquez y cómo puede afectar a la parrilla de MotoGP

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Jorge Martín afronta una segunda mitad de temporada marcada por la incertidumbre. El campeón del mundo de 2024 está plenamente metido en la pelea por el título de MotoGP, pero su futuro ya está decidido y eso inevitablemente genera interrogantes dentro del paddock. Aprilia ha cerrado el fichaje de Pecco Bagnaia para 2027 y todo apunta a que el madrileño pondrá rumbo a Yamaha cuando concluya el presente curso. En medio de ese escenario, la gran duda es si la fábrica de Noale mantendrá el mismo nivel de apoyo a un piloto que dejará el equipo a final de temporada o si centrará parte de sus esfuerzos en el futuro. Un debate que recuerda inevitablemente a lo sucedido hace apenas dos años.

La clasificación del Mundial no hace sino alimentar esas incógnitas. Martín se encuentra a solo 15 puntos del líder del campeonato, su compañero de equipo Marco Bezzecchi, por lo que sigue dependiendo de sí mismo para mantenerse en la lucha por el título. Sin embargo, el hecho de que ambos compartan box y que uno de ellos vaya a abandonar la estructura al término del año ha abierto el debate sobre si Aprilia priorizará los intereses del equipo o tratará a ambos pilotos en igualdad de condiciones hasta la última carrera. La situación es especialmente delicada porque la marca italiana tiene ante sí la posibilidad de conquistar un Mundial histórico y cualquier decisión deportiva será observada con lupa.

Una situación calcada a la de 2024, con Ducati

No sería la primera vez que Martín se enfrenta a un contexto similar. En 2024 ya vivió una situación prácticamente calcada cuando defendía los colores del Pramac Racing mientras luchaba por el campeonato contra Pecco Bagnaia, piloto oficial de Ducati. Entonces, el español combatía sabiendo que la fábrica de Borgo Panigale ya había decidido su futuro lejos de la estructura oficial y que abandonaría el universo Ducati al finalizar la temporada. Aún así, recibió el mismo material que Bagnaia hasta el final del curso y peleó por el título hasta la última cita.

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Precisamente, ese precedente es el que hace que Martín mantenga la calma pese a todas las especulaciones. Desde Assen, el español quiso zanjar cualquier sospecha sobre una posible falta de apoyo por parte de Aprilia. "Confío plenamente. Igual que ocurrió entonces, creo que el equipo me dará todas las herramientas para pelear. Confío mucho en Massimo Rivola, en Fabiano Sterlacchini y en toda la estructura. Para ellos también es una gran oportunidad luchar por el Mundial y estoy seguro de que lo darán todo", reconoce. Un mensaje de tranquilidad con el que Martín deja claro que espera repetir el mismo trato que recibió en 2024 y que su única preocupación sigue siendo recortar esos 15 puntos de desventaja para conquistar un nuevo título de MotoGP.