La Supercopa de España 2027 se disputará en Estambul

Fran Duarte Madrid, 13 AGO 2026 - 14:10h.

La RFEF ha confirmado que la Supercopa de España se disputará entre el 2 y el 7 de febrero de 2027 en el Estadio Olímpico Atatürk, con una capacidad para 76.761 espectadores

La Supercopa de España 2027 queda virtualmente cerrada, sin plaza extra en LaLiga y con nueva sede y nueva fecha

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La RFEF ha hecho oficial la nueva sede para celebrar la Supercopa de España que se disputará del 2 al 7 de febrero y en la que estarán Real Madrid, Real Sociedad, Atlético de Madrid y FC Barcelona. De esta manera, según ha aprobado la comisión delegada de la RFEF este jueves, Estambul será la ciudad donde se dispute el torneo después de descartar a Arabia Saudí, donde se había celebrado habitualmente desde 2020, por coincidir con la Copa Asia. El lugar elegido es el Estadio Olímpico Atatürk, con una capacidad para 76.761 espectadores.

El comunicado de la RFEF

“Estambul ha sido la ciudad elegida tras un periodo de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta. La Real Federación Española de Fútbol ha contado durante el proceso de selección de la ciudad sede de la Supercopa de España con la empresa SELA, que trabaja con la RFEF en el desarrollo del torneo desde que se celebra en Arabia Saudí. La Supercopa de España se celebrará en Estambul entre los días 2 y 7 de febrero de 2027. Estambul acogerá la edición 2027 de un torneo, ya asentado en el calendario internacional del fútbol mundial con una difusión en más de 150 países por todo el planeta y que en su edición de 2026 alzó como vencedor al FC Barcelona.

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Con el acuerdo alcanzado para celebrar la Supercopa de España en Turquía, la RFEF garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo, beneficios que tienen destino directo en casi mil clubes de todas las categorías tanto masculinas como femeninas de nuestro fútbol.

El torneo que reúne a cuatro de los grandes clubes del fútbol español, entre ellos los campeones de Liga en Primera División y de la Copa de SM el Rey, volverá a Arabia Saudí en 2028, ya que en 2027 dicho país organiza la Copa de Asia en fechas coincidentes con el torneo de la Supercopa y es por ello que la RFEF ha trabajado para conseguir una sede distinta para esta próxima edición.

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Cruces en la Supercopa de España

En la Final Four se enfrentarán los dos primeros clasificados de LALIGA y los dos finalistas de la Copa del Rey de la temporada 2025/26. Los cruces, ya confirmados, serán: Real Sociedad – Real Madrid y FC Barcelona – Atlético de Madrid. En una hipotética final se podría revivir la final de la Copa del año pasado o un derbi o Clásico dependiendo de quien pase. La temporada pasada el trofeo lo ganó el FC Barcelona después de derrotar al Real Madrid en la final.