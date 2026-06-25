Aprilia deja sin asiento a Jorge Martín y se aclara su futuro en MotoGP

Alberto Cercós García 25 JUN 2026 - 10:30h.

Aprilia anuncia el fichaje de Pecco Bagnaia y confirma, indirectamente, la salida de Jorge Martín

Qué supone la renovación de Marc Márquez y cómo puede afectar a la parrilla de MotoGP

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La 'silly season' de MotoGP coge carrerilla. Desde que durante el pasado Gran Premio de Chequia se anunció el esperado 'Pacto de la Concordia', son varios los movimientos de cara al 2027 que ya se han hecho oficiales. El primero fue la renovación de Marc Márquez con Ducati hasta 2028. Luego, la propia marca italiana, anunció la marcha de Pecco Bagnaia tras varias temporadas formando un tándem único. Rápidamente, Pedro Acosta entró en escena para confirmar una dupla de ensueño en Ducati con Marc Márquez. Y este jueves Aprilia ya ha oficializado el fichaje de Bagnaia. Un movimiento, este último, que deja a Jorge Martín en una situación muy peliaguda.

Si bien todo el mundo sabe que el madrileño irá en 2027 a Yamaha, las formas de Aprilia no parecen ser las más adecuadas. A momento de ahora, y con el anuncio de Bagnaia hecho, Martín llegará al Gran Premio de Assen sin un asiento oficial de cara al curso que viene. La marca de Noale y el propio Jorge no han tenido una relación idílica, más bien todo lo contrario. Pero sí que es verdad que en Ducati actuaron de otra manera: primero confirmaron la salida de Bagnaia y luego anunciaron la llegada de Acosta. Una decisión contraria han optado en Aprilia, quienes no han dudado en sacar pecho por contar con una dupla 100% italiana de cara al próximo año: Bagnaia compartirá box con Marco Bezzecchi.

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Pecco Bagnaia, nuevo piloto de Aprilia

Bagnaia puso este miércoles punto y final a su relación contractual con Ducati. El bicampeón del mundo de MotoGP llevaba tiempo mosqueado con los italianos, y no le tembló el pulso en reconocerlo en más de una ocasión. La figura de Acosta también surgió para crear una situación compleja en el box. Y es que en Ducati tienen claro quién es el heredero de Marc Márquez en MotoGP: el piloto murciano.

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Con Acosta en Ducati, Bagnaia tenía pocas opciones. A fin de cuentas, se trata de un auténtico pilotazo y no puede ir a cualquier proyecto. Aprilia lleva años dando pasos hacia adelante y qué mejor que empezar una nueva 'era' en el Mundial -con la entrada de las 850cc- que contar con un Bagnaia al más alto nivel y totalmente motivado. Bezzecchi y Pecco formarán un tándem único en Aprilia, mientras que los rivales continuarán buscando los mejores momentos para ir anunciando sus alineaciones de cara al 2027. Por pronto, el más perjudicado ahora mismo es el mencionado Jorge Martín.