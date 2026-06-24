Alberto Cercós García 24 JUN 2026 - 14:34h.

Ducati anuncia oficialmente que Pedro Acosta firma hasta 2028 y que será compañero de Marc Márquez

Qué supone la renovación de Marc Márquez y cómo puede afectar a la parrilla de MotoGP

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Y por fin, Ducati hizo oficial este miércoles el fichaje de Pedro Acosta para las próximas dos temporadas, hasta finales de 2028. Un fichaje que se sabía desde el pasado mes de febrero, pero que no se había podido anunciar hasta la ansiada firma del 'Pacto de la Concordia'. La fábrica italiana confirmó la llegada del murciano a su equipo oficial a través de un vídeo protagonizado por Gigi Dall'Igna, director general de Ducati Corse, que recrea una partida del popular juego ¿Quién es quién?. En él, el ingeniero italiano va descartando diferentes perfiles y elimina opciones hasta quedarse con una única carta. "El juego ha terminado", dictan en Ducati; y Dall'Igna, con la carta del 'Tiburón de Mazarrón' en la mano, pone fin a uno de los grandes culebrones del mercado de MotoGP.

El vídeo, cargado de guiños y humor, culmina con la confirmación de un movimiento que llevaba meses gestándose y que supone uno de los fichajes más importantes de los últimos años en el Mundial. Acosta dará el salto al equipo oficial de Ducati después de demostrar un talento descomunal desde su llegada a MotoGP, donde ha convencido a la marca de Borgo Panigale de que está preparado para liderar el futuro del proyecto. El español compartirá box con Marc Márquez, vigente campeón y referencia de la fábrica italiana, formando una alineación que reúne a dos de los pilotos con mayor talento y personalidad de toda la parrilla.

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Acosta-Márquez juntos en Ducati: el 'dream-team' de MotoGP

Precisamente, con este fichaje, comienza uno de los capítulos más apasionantes que se recuerdan en MotoGP. Ducati ha decidido juntar en el mismo garaje al presente y al futuro de la categoría. Márquez seguirá siendo el hombre a batir gracias a su experiencia, su velocidad y su capacidad para sacar el máximo rendimiento a la Desmosedici, pero enfrente tendrá a un Acosta que nunca ha escondido su ambición y que llega convencido de que puede luchar por el título desde el primer momento. Dos campeones con un carácter competitivo enorme y con un único objetivo: ganar.

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La convivencia entre ambos será uno de los grandes focos de atención de las próximas temporadas. Ducati contará con una pareja de pilotos espectacular, aunque también deberá gestionar una rivalidad que promete emociones fuertes dentro y fuera de la pista. Si la relación se mantiene en términos deportivos, la fábrica italiana podría dominar una nueva era en MotoGP. Y si la tensión aparece cuando ambos se jueguen victorias y campeonatos, el espectáculo estará garantizado. El fichaje de Pedro Acosta no solo cambia el futuro del murciano, sino que abre la puerta a un duelo generacional con Marc Márquez que puede marcar una época en el motociclismo.