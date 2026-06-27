La picardía de George Russell para hacer la 'pole' tras un accidente fortísimo de Max Verstappen

Alberto Cercós García 27 JUN 2026 - 17:46h.

'Pole' con mucha incertidumbre para George Russell, que tiró de picardía mientras Max Verstappen se estrellaba contra el muro

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George Russell saldrá desde la primera posición en el Gran Premio de Austria después de una clasificación tan espectacular como polémica, resuelta en los últimos segundos por un accidente muy fuerte de Max Verstappen cuando el neerlandés estaba lanzado en su intento definitivo para conquistar la 'pole'. El piloto de Red Bull perdió el control de su monoplaza en la penúltima curva del Red Bull Ring y provocó una bandera amarilla que condicionó el desenlace de la sesión. En ese escenario de máxima tensión, el británico de Mercedes completó una vuelta que terminó siendo validada por Dirección de Carrera y que le permitió superar a los dos Ferrari, que habían demostrado durante toda la clasificación ser el coche más competitivo del sábado.

Porque, más allá del desenlace, la gran noticia deportiva de la jornada fue la evidente superioridad de Ferrari. Charles Leclerc y Lewis Hamilton dominaron buena parte de la Q3 y todo apuntaba a un doblete de los italianos, con ambos pilotos encontrando un ritmo sobresaliente en un circuito especialmente sensible a la eficiencia del motor. Leclerc había colocado provisionalmente el mejor tiempo y Hamilton se mantenía muy cerca, confirmando el enorme salto competitivo del SF-26. Mercedes parecía un paso por detrás durante gran parte de la sesión, pero Russell volvió a aparecer en el momento decisivo para romper el monopolio rojo cuando todo parecía encaminado a una primera fila completamente ferrarista.

Incertidumbre convertida en picardía de Russell

La clasificación, eso sí, quedó completamente marcada por el accidente de Verstappen. El neerlandés buscaba exprimir hasta el último metro de su vuelta cuando terminó impactando con violencia contra las protecciones, obligando a mostrar bandera amarilla en el sector final. Ahí apareció la picardía de Russell. El británico entendió perfectamente el funcionamiento del reglamento y supo exactamente cuánto debía levantar el pie para respetar una bandera amarilla simple sin renunciar a conservar el tiempo suficiente para mantener viva su vuelta. Esa interpretación del reglamento, unida a la ventaja que acumulaba en los sectores anteriores, terminó siendo decisiva para certificar una 'pole' que fue revisada por los comisarios antes de confirmarse de manera oficial.

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"Me siento de maravilla, ha sido una vuelta increíble. Vi la bandera amarilla y levanté mucho el pie del acelerador al entrar en la curva. Llevaba cinco décimas de ventaja y salí de la curva con dos décimas y media más. Era una bandera amarilla simple, así que debería estar bien", resumía el propio Russell nada más bajarse del monoplaza. Sus palabras resumieron una clasificación que mezcló velocidad, sangre fría y conocimiento del reglamento.

Así queda la parrilla de salida del GP de Austria