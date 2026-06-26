El futuro de Max Verstappen en Red Bull vuelve a estar en entredicho y McLaren entra en escena

Alberto Cercós García 26 JUN 2026 - 21:56h.

Los rumores sobre el futuro de Max Verstappen vuelven a coger fuerza: ahora se le vincula a McLaren

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Las dudas sobre el futuro de Max Verstappen han vuelto a instalarse en el paddock de la Fórmula 1. Cuando parecía que los rumores sobre una posible salida de Red Bull habían perdido fuerza tras enfriarse la opción de Mercedes, un nuevo destino ha irrumpido con fuerza: McLaren. La posibilidad ha cobrado relevancia después de que el 'Daily Mail' publicara que la escudería de Woking habría explorado la viabilidad de incorporar al neerlandés, una información de la que posteriormente se han hecho eco varios medios especializados. Aunque no existe ninguna confirmación oficial y el escenario sigue siendo puramente especulativo, el debate ya se ha convertido en uno de los grandes temas del Gran Premio de Austria.

La posibilidad de ver a Verstappen vestido de papaya supondría uno de los mayores terremotos de la historia reciente de la categoría. Según la información publicada por el medio británico, la operación podría incluso implicar un intercambio con Oscar Piastri, aunque esa hipótesis estaría todavía muy lejos de concretarse. Además, la llegada de Gianpiero Lambiase a McLaren ha servido para alimentar aún más las especulaciones. El histórico ingeniero de pista de Verstappen ha sido una pieza fundamental en sus éxitos y su incorporación al equipo británico ha llevado a muchos a preguntarse si podría facilitar un futuro reencuentro.

Oscar Piastri, el señalado por McLaren

La posibilidad también encaja con algunos movimientos que se vienen comentando desde hace semanas dentro de McLaren. La continuidad de Oscar Piastri no estaría completamente blindada pese a su gran rendimiento, mientras que la influencia de su representante, Mark Webber, en determinadas decisiones deportivas habría generado cierto malestar interno. Ese contexto alimenta la teoría de que la escudería británica podría estar valorando un cambio de rumbo si se presentara la oportunidad de incorporar a un piloto del calibre de Verstappen. Una operación de enorme complejidad, pero que cada vez deja de sonar tan descabellada en el paddock.

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Mientras tanto, desde Red Bull mantienen un discurso de tranquilidad. Laurent Mekies aseguró este viernes que Verstappen quiere seguir en el equipo siempre que disponga de un coche capaz de luchar por las victorias, insistiendo en que el objetivo es devolver al monoplaza al nivel competitivo que ha perdido con el nuevo reglamento. Sin embargo, el simple hecho de que McLaren aparezca ya en las quinielas demuestra que el mercado de pilotos sigue completamente abierto. Si Red Bull no logra recuperar su posición de referencia, el futuro del tetracampeón del mundo volverá a ser uno de los grandes focos de atención en los próximos meses.