Álex Márquez da el susto con una durísima caída: sale volando y golpea con fuerza en su mermada clavícula

Alberto Cercós García 26 JUN 2026 - 16:12h.

Álex Márquez se ha caído hasta en dos ocasiones durante la jornada de viernes; la segunda, muy dura

La reacción de Marc Márquez cuando le dijeron que Pedro Acosta era el elegido: "Aplaudió la decisión"

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Jornada muy complicada en MotoGP, con muchísimas caídas. Durante la Practice del Gran Premio de los Países Bajos, Álex Márquez ha encendido todas las alarmas con un fortísimo golpe que ha obligado a Dirección de Carrera a detener la sesión por precaución. Estaban en los minutos finales del entrenamiento que da los primeros billetes para la Q2 de este sábado, cuando el pequeño de los hermanos protagonizaba una de las imágenes más alarmantes de la jornada. Una caída muy dura en la que ha salido volando tras perder el control de su moto y, aparentemente, golpeaba fuertemente con su clavícula derecha -la que se fracturó en Montmeló- en el asfalto. Rápidamente han actuado para ver la salud del piloto y esas primeras imágenes son acogedoras: su cara de sufrimiento lo dice todo.

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La imagen es estremecedora, y no solo la de la caída en sí. Los comisarios rápidamente salieron para atender al piloto español del Gresini Racing. Ya estabilizado pero aún en la grava, Márquez estaba completamente noqueado: sin el casco, se le veía aturdido y malherido, y sin su guante izquierdo. Incluso se le llega a entrever un claro aviso a los comisarios que le estaban ayudando a incorporarse: nada de tocarle el hombro derecho. Claramente el dolor de Álex en la caída se puede centrar en toda la parte derecha, la que peor tiene tras esa dramática caída que también protagonizó en Montmeló. Álex Márquez, siempre consciente, ya está de camino al Centro Médico de Assen. DAZN ha podido captar el momento en el que llegaba a ese Centro Médico. Lo hacía por su propio pie, dando un primer síntoma de tranquilidad. Sin embargo, esas alarmas pueden centrarse en la clavícula que se fracturó hace poco más de un mes en Barcelona.

Fermín Aldeguer y Jorge Martín, también por los suelos

Pero la sesión de Practice no tiene a Álex Márquez como único perjudicado. En ella, otros como Fermín Aldeguer y Jorge Martín también han sufrido de lo lindo y han terminado por la grava del trazado neerlandés. La caída de Aldeguer también es impactante, y es que el golpe del murciano ha sido muy duro. Tanto es así, que su propio equipo, el Gresini Racing, ya ha confirmado que está de camino a un hospital cercano para una revisión más exhaustiva. "Será trasladado al hospital más cercano para realizar más exámenes en su pecho y espalda", apuntan en 'X'.

Por su parte, mejor suerte ha tenido Martín con su caída. Una más suave y sin consecuencias físicas. Tanto el propio Martín como el malherido Álex Márquez podrán estar este sábado en la Q2 de manera directa, pese a que tocará ver hasta qué punto el pequeño de los Márquez está o no en disposición de seguir compitiendo este fin de semana. Aldeguer, de poder salir a pista mañana, sí deberá pasar por la Q1: solo ha podido marcar el 14º mejor tiempo del día.