Aston Martin sigue en declive y Fernando Alonso avisa de nuevos problemas en su AMR26

Alberto Cercós García 26 JUN 2026 - 20:17h.

Nueva jornada desastrosa para los intereses de Aston Martin y Fernando Alonso: penúltimos en la FP2 por delante de Cadillac

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Aston Martin volvió a tocar fondo este viernes en el Gran Premio de Austria. En una de las peores jornadas de la temporada para la escudería de Silverstone, Fernando Alonso terminó último en la primera sesión de entrenamientos libres y solo pudo ser 19º en la segunda, únicamente por delante de Lance Stroll, Valtteri Bottas y Sergio Pérez. Mientras sus rivales siguen introduciendo evoluciones en sus monoplazas, el equipo británico continúa sin novedades técnicas en el AMR26 y el panorama en el Red Bull Ring volvió a confirmar que la crisis de competitividad está lejos de resolverse. La falta de ritmo fue evidente tanto a una vuelta como en tandas largas y, para colmo, el bicampeón español desveló que su coche arrastra nuevos problemas que complican todavía más un fin de semana que ya arrancó cuesta arriba.

"Ha sido difícil", reconoció Alonso tras bajarse del coche en AS. "Nada realmente nuevo para nosotros, nada que aprender. Experimentamos un poco con el set-up en la FP1, también hicimos algunos cambios en la FP2, pero seguimos sin estar en la ventana, así que se necesitan más cambios para mañana", contaba el asturiano. Lejos de esconder la realidad del equipo, el asturiano explicó que la jornada del viernes se limitó a probar diferentes reglajes ante la ausencia de mejoras técnicas, una situación que Aston Martin arrastra prácticamente desde el inicio del campeonato y que vuelve a dejar al equipo sin margen para reducir la enorme diferencia respecto a sus rivales.

Más problemas, pocas soluciones

Pero el mensaje más preocupante llegó cuando Alonso reveló que su monoplaza presenta dificultades adicionales más allá de la falta de rendimiento. "También en mi lado del garaje hay algunos otros problemas con el coche que seguimos investigando. Tenemos que arreglarlos para mañana", explicó el español sin querer entrar en detalles sobre el origen de esas incidencias. Eso sí, quiso dejar claro que no afectan al comportamiento básico del coche: "La manejabilidad no fue muy diferente en comparación con otras carreras, así que no estamos sufriendo en ese aspecto". Sus palabras apuntan, por tanto, a problemas específicos en su unidad que el equipo espera solucionar antes de la clasificación, aunque la preocupación aumenta porque llegan en un momento especialmente delicado para la escudería.

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El panorama en Austria vuelve a reflejar el profundo declive de Aston Martin en este inicio de la nueva era reglamentaria. La escudería que afrontó 2026 con la ilusión del proyecto liderado por Adrian Newey y la nueva alianza con Honda sigue instalada en la parte trasera de la parrilla y, de momento, no encuentra respuestas. Mientras otros equipos continúan evolucionando sus coches carrera tras carrera, los británicos mantienen su apuesta por esperar a un gran paquete de mejoras previsto para la segunda mitad del año.