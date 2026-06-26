Redacción ElDesmarque Madrid, 26 JUN 2026 - 11:10h.

El piloto asturiano ha hablado del plan de mejoras de Aston Martin

Fernando Alonso verbaliza el único factor que le puede impedir volver a ser campeón: "Es mi limitación"

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Aston Martin atraviesa una temporada complicada y ha optado por una estrategia diferente a la de buena parte de la parrilla. La escudería británica ya confirmó que no introducirá un paquete importante de mejoras antes del parón veraniego, una decisión respaldada por Adrian Newey y que busca centrar los recursos en un desarrollo más efectivo. Al igual que Honda, que ya puso fecha a su nuevo motor con el 'ADUO'. En ese contexto, Fernando Alonso ha dejdo una reflexión cargada de ironía sobre la capacidad de sus rivales para presentar novedades prácticamente en cada Gran Premio.

El plan de mejoras de Aston Martin para lo que queda de temporada

Fernando Alonso ha explicado que Aston Martin ha preferido seguir un proceso mucho más pausado antes de fabricar nuevas piezas ya que el equipo necesitó las primeras carreras del campeonato para comprender cuáles eran las debilidades del monoplaza antes de comenzar a trabajar en soluciones concretas.

El piloto asturiano ha comentado que la escudería también ha estudiado los conceptos aerodinámicos introducidos por otros equipos para comprobar cuáles estaban funcionando y cuáles no y que después de recopilar esa información, han comenzado a diseñar un paquete de mejoras, pero eso requiere tiempo y planificación. “No puedes desarrollar mejoras mediante prueba y error. Primero necesitas entender los problemas del coche, probar soluciones en el túnel de viento y analizar qué están haciendo los demás equipos. Cuando tienes toda esa información sobre la mesa, empiezas a programar el paquete de actualizaciones. Y eso lleva tiempo”, afirmó.

Aston Martin confía en que esa estrategia permita optimizar los recursos disponibles y presentar un paquete realmente competitivo alrededor del Gran Premio de Bélgica (17-19 de julio). Mientras tanto, el equipo británico va a seguir con este rendimiento varias carreras más y la paciencia será clave para construir un proyecto capaz de luchar por objetivos más ambiciosos en el futuro cercano.

Fernando Alonso ironiza con las mejoras de los otros equipos de la parrilla

El piloto asturiano fue preguntado en Austria por esa ausencia de evoluciones en el AMR26 mientras otros equipos continúan llevando nuevas piezas carrera tras carrera y se lo ha tomado con humor. “Al parecer no hay dinero para traer mejoras ilimitadas como hacen otros equipos. Es sorprendente ver la lista de la FIA cada viernes de Gran Premio. Parece que tienen una máquina de hacer dinero en la menos uno (planta) de la fábrica”, bromeó.