Alberto Cercós García 25 JUN 2026 - 12:13h.

Ya en Austria, Aston Martin empieza su jugada para retener y convencer a Fernando Alonso de que renueve

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Aston Martin empieza a jugar sus cartas para no perder a Fernando Alonso antes de tiempo. Tras los rumores que surgieron durante el último Gran Premio de Barcelona en Montmeló, la escudería británica no ha desperdiciado la oportunidad de dejar claras sus intenciones con Alonso. Ni Alpine, ni la retirada a finales de este curso: en Aston Martin confían en que el piloto asturiano siga con ellos, al menos, en 2027. Así de contundente ha sido Mike Krack, durante una primera comparecencia en el trazado austriaco del Red Bull Ring.

"Si miras atrás, hace una o dos temporadas, dijimos claramente que se quedaría. Creo que Fernando va a tomar una decisión durante el receso de verano, y nosotros estamos contentos con los pilotos. Están comprometidos con nosotros, y también hay que reconocerles el mérito por cómo están manejando esta situación. Quiero decir, hemos hablado de esto muchas veces, que los pilotos son los más afectados, los más expuestos a esto, y la forma en que lo manejan es admirable. Así que tengo grandes esperanzas de que sigamos trabajando juntos", cuenta el luxemburgués en palabras recogidas por MARCA.

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La cruda y dura realidad de Aston Martin

Pese a esa confianza, el decidir seguir con Aston Martin debe ser algo complicado de digerir. Más aún, si siguen pasando los Grandes Premios y las mejoras en el AMR26 son inexistentes. Para Krack, que Honda reaccione y que el monoplaza mejore, no tiene un punto definido. Y añade: Adrian Newey es consciente de todo. "Siempre se intentan acortar los plazos al máximo y lo tendremos listo en cuanto esté. Tenemos que ver cuándo lo tenemos. Todo se está planificando, todo se está analizando, estamos viendo todas las simulaciones. Como ya comenté en España, tenemos un líder que ha tomado la decisión de hacerlo así. Suena repetitivo, pero si como equipo tomas una decisión de este tipo y te comprometes con ella, tienes que comprometerte", explica.

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Volviendo al apartado de Fernando Alonso, Krack es claro al respecto. "Fernando no debería retirarse, es demasiado rápido", dice el de Aston Martin. Y es que la cruda realidad es precisamente esa. Pasan las carreras y nadie sabe con exactitud cómo hace Alonso para sacar un jugo inaudito a un monoplaza muy lejos del nivel esperado. Esa confianza que tiene el español en el equipo puede ser vital para que tome la decisión de seguir, al menos, una temporada más en la Fórmula 1 vestido de verde.