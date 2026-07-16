Alberto Cercós García 16 JUL 2026 - 12:42h.

Ya en Spa, Aston Martin revela cómo de cerca están las mejoras para el AMR26

Fernando Alonso y Max Verstappen avisan antes de Spa: el circuito que pondrá al límite a la nueva Fórmula 1

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El Mundial de Fórmula 1 afronta este fin de semana una de las citas más emblemáticas del calendario con el Gran Premio de Bélgica, en el circuito de Spa-Francorchamps, última prueba antes de que el campeonato ponga rumbo a Hungría y, posteriormente, al parón de verano. Sin embargo, en Aston Martin el ambiente está lejos del optimismo. La escudería británica continúa inmersa en una temporada muy complicada en la que las esperadas mejoras técnicas siguen sin llegar, mientras Fernando Alonso permanece atrapado en la parte baja de la parrilla sin opciones reales de pelear por los puntos con regularidad. El proyecto que debía servir para preparar el gran salto de 2026 junto a Honda está ofreciendo, por el momento, unas sensaciones muy decepcionantes y el nerviosismo empieza a instalarse dentro del equipo.

Desde hace varias carreras se espera un paquete de evoluciones capaz de cambiar la tendencia de un AMR26 que no ha dado el rendimiento esperado. Todas las miradas apuntan ahora al Gran Premio de Hungría, donde Aston Martin confía en estrenar unas mejoras importantes antes de las vacaciones estivales. Sin embargo, ni siquiera está garantizado que Fernando Alonso pueda beneficiarse plenamente de ellas desde el primer momento, ya que el equipo podría introducir las novedades de forma progresiva o necesitar varias sesiones para comprender su funcionamiento. Mientras tanto, el piloto asturiano sigue resignado a luchar por posiciones muy alejadas de las que esperaba cuando comenzó la temporada, en un curso que se está haciendo especialmente largo para la escudería de Silverstone.

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Mike Krack avisa sobre las mejoras

Precisamente desde Spa ha sido Mike Krack quien ha querido rebajar la euforia que se había generado alrededor de ese esperado paquete aerodinámico. El responsable de Aston Martin considera que las expectativas deben mantenerse bajo control hasta comprobar el comportamiento real del coche en pista. "Creo que debemos ser cautelosos con las expectativas. Estamos bastante lejos de la cabeza, pero también de la zona media. Así que creo que tenemos que poner el coche en pista en Hungría. Primero debemos asegurarnos de tenerlo todo listo, ya que los plazos son ajustados; no debemos olvidar eso. Y luego veremos dónde estamos. Lo más importante para todos nosotros es volver a competir", cuenta el luxemburgués.

Eso es realmente importante para el equipo y es nuestro objetivo; después veremos dónde terminamos. Será difícil hacer predicciones porque cada circuito es diferente. A veces quedan expuestas ciertas debilidades y otras veces salen a relucir nuestras fortalezas, por lo que la situación variará a lo largo de la temporada. Pero estamos deseando mejorar el coche y ver hasta dónde podemos llegar. Soy optimista de que llegue todo y tengamos los dos coches con las mejoras disponibles", explica el dirigente del equipo desde el circuito belga dejando entrever que Fernando Alonso o Lance Stroll podrían no tener esas mejoras en su coche.

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Las palabras de Krack reflejan el delicado momento que atraviesa Aston Martin. La escudería sabe que necesita un paso adelante inmediato para recuperar algo de competitividad antes del descanso veraniego y, sobre todo, para afrontar con mejores sensaciones la segunda mitad del campeonato. No obstante, el mensaje interno es de prudencia y de evitar falsas expectativas que puedan aumentar todavía más la presión sobre un proyecto que atraviesa una etapa muy complicada. Spa servirá como una nueva prueba de resistencia para Fernando Alonso y para un equipo que espera que Hungría marque, por fin, el inicio de una reacción que lleva meses esperando.