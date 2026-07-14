Redacción ElDesmarque Madrid, 14 JUL 2026 - 10:18h.

El Gran Premio de Washington de Indycar se disputará el próximo 23 de agosto

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El piloto español Álex Palou, líder destacado de la IndyCar y vigente campeón de la categoría, fue uno de los protagonistas de la presentación oficial del Freedom 250 Grand Prix, la nueva prueba que se disputará el próximo 23 de agosto en las calles de Washington D.C. Como parte del acto, celebrado en la Casa Blanca, Palou fue recibido por Donald Trump junto a otros dos pilotos: Felix Rosenqvist y David Malukas. El tetracampeón de Indycar aprovechó la ocasión para entregar al presidente de Estados Unidos un casco conmemorativo diseñado para la ocasión, mientras que el mandatario respondió con un obsequio muy especial: el mismo medallón presidencial que meses atrás entregó a Ilia Topuria.

Álex Palou le regala un casco a Donald Trump

El Freedom 250 Grand Prix es una carrera que servirá para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos y que recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de la capital, como el National Mall, el Capitolio o la Avenida Pensilvania. Durante el acto de presentación, Álex Palou le entregó a Donald Trump un casco personalizado con numerosos guiños al país norteamericano.

El diseño incluía la bandera de Estados Unidos, la silueta de la Casa Blanca, el Sello Presidencial y el nombre del mandatario, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la ceremonia. Trump elogió el nivel de los pilotos presentes y confesó que espera que la nueva prueba se convierta en uno de los mayores acontecimientos deportivos del año, con audiencias incluso superiores a las de las 500 Millas de Indianápolis.

El regalo de Donald Trump a Álex Palou es el mismo que le hizo a Ilia Topuria

Donald Trump también quiso tener un detalle con Álex Palou y los pilotos presentes en el acto entregándoles un medallón presidencial, una distinción vinculada a la tradición militar y a las fuerzas de seguridad estadounidenses. Se trata del mismo obsequio que el presidente ya entregó a Ilia Topuria durante el encuentro que ambos mantuvieron en la Casa Blanca antes del combate del hispano-georgiano frente a Justin Gaethje. El luchador explicó entonces que estas monedas se utilizan habitualmente en el conocido coin challenge entre militares y que la presidencial representa el mayor rango posible.

Palou se une así a un reducido grupo de deportistas que han recibido este simbólico reconocimiento por parte del presidente estadounidense. Todo ello, además, en uno de los mejores momentos de su carrera, con el liderato de la IndyCar en el bolsillo, una diferencia de 56 puntos con el segundo y el objetivo de conquistar un quinto campeonato que engrandezca aún más su legado.