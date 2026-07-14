Lamine Yamal contesta a Mariano Rajoy, desvela su 'auto regalo' de cumpleaños y habla de su hermano Keyne

Javi Rayo 14 JUL 2026 - 01:39h.

Lamine Yamal ha repasado la actualidad de la Selección Española antes del partido ante Francia

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A los grandes jugadores no les tiembla la voz a la hora de hablar en las situaciones más importantes y Lamine Yamal es prueba de ello. En el día de su 19 cumpleaños, el futbolista del FC Barcelona se ha puesto delante de los micrófonos antes de enfrentarse a Francia en las semifinales del Mundial. El internacional español no ha rehuido ni un solo tema e incluso se ha atrevido a contestar a Mariano Rajoy y sus polémicas declaraciones sobre la ausencia de jugadores franceses en la plantilla de Francia.

"Yo creo que mañana vamos a jugar uno de los partidos más bonitos que se puede ver en un Mundial y no creo que haya espacio para hablar de eso (las declaraciones de Mariano Rajoy) pero el fútbol si sirve para algo es para integrar a la sociedad. No hay mejor ejemplo de integración que Francia y nosotros (España) El fútbol al final es eso, no hablar de otra persona", respondía Lamine Yamal.

El futbolista del FC Barcelona bromeó con el collar con el que salió a sala de prensa: "Es un regalo mío porque me lo he pagado yo". También habló de qué siente cada vez que ve a su hermano Keyne en los vídeo marcadores de los estadios de Estados Unidos: "No se da cuenta. Hace lo que hace en casa y, cuando le enfoque la cámara, hace tonterías. Me gusta que la gente le tenga cariño, igual que se lo tengo yo. Cuando le enfoca la cámara me gusta verle, me entretengo".

En el terreno deportivo, Lamine Yamal admitió que dentro del vestuario de la Selección Española "se ven siendo campeones del mundo" y afirmó que nunca hubiera imaginado salir por una ciudad de Estados Unidos y que alguien le reconociera: "Sé de donde vengo y estoy orgulloso de ello".