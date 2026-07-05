Alberto Cercós García 05 JUL 2026 - 18:50h.

Fernando Alonso sufre nuevamente en la F1 y avisa a Aston Martin de que hay cosas que no pueden repetirse

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Fernando Alonso sigue sufriendo más de lo esperado con Aston Martin. Lo que hace unas semanas era un drama que se tenía que intentar solventar, ahora es lo más común en los Grandes Premios. Si bien la fábrica británica ha anunciado una importante mejora cuando el Mundial de F1 llegue a Hungría, el papel del AMR26 y de Alonso es igual de crítico. En Silverstone se antojaba algo muy parecido a anteriores carreras, más aún partiendo desde la última posición. Todo eso se agravó cuando, en la vuelta de calentamiento, el monoplaza se apagó. No se sabe por qué, en Aston Martin siguen sin decir nada; y Alonso, preocupado, solo puede seguir resignándose y esperar que esas mejoras sean importantes.

"El coche se ha apagado por completo de repente y se ha vuelto a encender", comunicaba el piloto español durante esa vuelta de calentamiento. Una situación que en Dirección de Carrera han decidido obviar 'castigando' a Fernando con salir desde el pit-lane. "Ridículo cuánto han esperado. Vergonzoso", decía un resignado Alonso. Con todo ello, y tras varios abandonos, el asturiano ha pasado finalmente meta en decimoctava posición.

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El aviso de Fernando Alonso a Aston Martin

Cuando las cosas van mal, poco consuelo puede encontrar uno. Por eso, Alonso no duda siempre en mirar hacia el futuro y en avisar a su equipo que cuando existan esas mejoras los errores como los de hoy no pueden cometerse. Que se apague el monoplaza de repente, sin ningún aviso... es algo que no puede pasar otra vez. No tengo una respuesta para el problema de la vuelta de formación. El coche se apagó por sí solo, así que intenté volver a arrancar el motor y, desde ese momento, todo funcionó bien. Tenemos que aprender qué pasó", cuenta Alonso en declaraciones recogidas por Motorsport.

"Obviamente, cuando el coche sea más rápido, no queremos este tipo de problemas, estos fallos no pueden pasar. Estamos recopilando datos para el equipo. Ojalá encuentren algo en esos datos que pueda ayudar al desarrollo del coche y nosotros seguiremos pilotando tan rápido como podamos", zanja el español desde Silverstone.