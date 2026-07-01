Redacción ElDesmarque Madrid, 01 JUL 2026 - 09:40h.

El piloto asturiano sigue sacando a relucir su colección de coches por las calles de Mónaco

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Fernando Alonso sigue centrado en exprimir al máximo su AMR26 cada fin de semana y mientras su futuro es uno de los temas más candentes en la Fórmula 1, el asturiano mantiene intacto uno de su 'hobbies': coleccionar coches. En los últimos meses se ha dejado ver con algunas de las piezas más exclusivas de su colección por las calles de Mónaco, desde modelos clásicos hasta hiperdeportivos valorados en millones de euros. El último coche con el que ha sido visto en el Principado, rompe con esa tendencia. Después de convertirse en padre hace apenas unos meses, Alonso ha sido visto conduciendo un vehículo mucho más práctico y familiar, sin renunciar, eso sí, a las altas prestaciones.

El nuevo coche de 'padre' de Fernando Alonso: un Audi RS6 ABT

El nuevo coche del garaje de Fernando Alonso es un Audi RS6 (Avant) ABT preparado por ABT Sportsline en una colaboración de la empresa alemana con estos especialistas en 'tunning'. Se trata de una de las versiones más exclusivas y radicales del vehículo ya que la modificación eleva la potencia del motor V8 biturbo de 4.0 litros hasta los 700 CV (0 a 100 km/h en 3,2 segundos), además de incorporar mejoras en la suspensión, la aerodinámica y numerosos elementos de fibra de carbono que le dan un carácter deportivo.

Pese a las altas prestaciones, el RS6 ABT tiene un espacio interior amplio y un enorme maletero que han convertido a este modelo en uno de los híbridos entre familiares y deportivos más cotizados. Su precio ronda los 200.000 euros, dependiendo del nivel de personalización elegido, una cifra que lo sitúa entre los modelos más exclusivos de su categoría. Para Fernando Alonso esto supone un cambio respecto a los hiperdeportivos que suele conducir por Mónaco ya que es un coche pensado para disfrutar de la conducción, pero también para adaptarse a una vida familiar que ahora forma parte de su día a día.