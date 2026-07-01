El Volkswagen que, para muchos, es el eléctrico más atractivo, supera a alternativas más caras

Coches y Motos 01 JUL 2026 - 08:07h.

La marca alemana apuesta por una berlina eléctrica que apunta a los premium

Volkswagen reinventa el Polo

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La oferta de coches eléctricos no deja de crecer, pero son pocos los modelos que consiguen combinar una gran autonomía, un elevado nivel de confort y una imagen elegante sin disparar el precio. El Volkswagen ID.7 es uno de esos vehículos que demuestra hasta dónde ha evolucionado la movilidad eléctrica. Concebido como la gran berlina eléctrica de la marca alemana, reúne tecnología de última generación, un habitáculo muy espacioso y una calidad de rodadura propia de segmentos superiores.

Frente a muchas alternativas premium, el ID.7 apuesta por una fórmula basada en la eficiencia y el confort, ofreciendo un producto muy completo que, para muchos conductores, representa una de las mejores opciones dentro de las berlinas eléctricas actuales.

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Un diseño elegante pensado para maximizar la eficiencia

El Volkswagen ID.7 rompe con la imagen tradicional de las berlinas de la marca sin perder ese carácter sobrio que siempre ha definido a Volkswagen. Su carrocería de casi cinco metros de longitud presenta una silueta muy estilizada, con una línea de techo descendente que mejora la aerodinámica y contribuye a aumentar la autonomía.

El frontal destaca por una firma luminosa LED que recorre toda la anchura del vehículo y unos grupos ópticos de diseño muy fino que aportan una imagen moderna y tecnológica. La zaga mantiene esa misma filosofía con unos pilotos unidos mediante una franja iluminada que refuerza la sensación de anchura y sofisticación.

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El interior también supone un importante salto adelante. El salpicadero apuesta por un diseño limpio y minimalista donde prácticamente todo gira en torno a una gran pantalla central de alta resolución y a una instrumentación digital muy compacta. La sensación de amplitud es uno de sus grandes argumentos, tanto en las plazas delanteras como en las traseras.

Los materiales ofrecen una calidad muy elevada y el ambiente resulta especialmente agradable gracias a la iluminación ambiental configurable, el cuidado aislamiento acústico y unos asientos diseñados para recorrer muchos kilómetros con el máximo confort.

Mucha autonomía, tecnología y un confort de referencia

Uno de los principales atractivos del Volkswagen ID.7 es su capacidad para realizar largos desplazamientos con una sola carga. Sus diferentes versiones ofrecen autonomías que lo sitúan entre las referencias del segmento, permitiendo afrontar viajes de larga distancia con una tranquilidad muy superior a la de muchos eléctricos de generaciones anteriores.

Además, admite cargas rápidas que reducen notablemente los tiempos de espera durante los desplazamientos, haciendo que viajar con un coche eléctrico resulte cada vez más sencillo.

En marcha, el ID.7 destaca por una conducción extremadamente suave. La entrega instantánea de potencia proporciona aceleraciones contundentes cuando son necesarias, mientras que la suspensión absorbe con eficacia las irregularidades del asfalto para ofrecer un confort muy elevado tanto en ciudad como en autopista.

La tecnología también juega un papel protagonista. El sistema multimedia incorpora funciones avanzadas de conectividad, actualizaciones remotas y compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. A ello se suman un avanzado Head-Up Display con realidad aumentada, climatización inteligente y múltiples asistentes diseñados para facilitar la conducción.

Entre ellos destacan el control de crucero adaptativo, el mantenimiento activo de carril, el asistente de cambio de carril, la frenada automática de emergencia, el detector de ángulo muerto y los sistemas de ayuda al aparcamiento, que convierten cada desplazamiento en una experiencia más cómoda y segura.

Otro de sus puntos fuertes es el espacio. Gracias a la plataforma específica para vehículos eléctricos, el habitáculo ofrece una amplitud sobresaliente y un maletero de gran capacidad, convirtiéndolo en un coche perfectamente válido tanto para un uso familiar como para largos viajes.

El Volkswagen ID.7 demuestra que una berlina eléctrica puede combinar diseño, tecnología y confort sin necesidad de recurrir a marcas de lujo. Su gran autonomía, un interior muy cuidado, un equipamiento de primer nivel y una conducción refinada lo convierten en una de las propuestas más completas del mercado para quienes buscan un eléctrico capaz de superar, en muchos aspectos, a alternativas considerablemente más caras.