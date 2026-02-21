Volkswagen ajusta el precio del ID.4 y se convierte en una opción eléctrica mucho más lógica

Coches y Motos 21 FEB 2026 - 09:08h.

Espacio para toda la familia, 286 CV de potencia y 560 km de autonomía

Volkswagen reinventa el Polo

Compartir







El Volkswagen ID.4 cambia de escenario. No es un restyling. No es una nueva batería. Es una rebaja de precio. Y eso lo transforma en una alternativa mucho más lógica dentro del mercado eléctrico. Ahora parte desde 35.800 euros. Una cifra que lo acerca a un público más amplio.

Sus dimensiones lo sitúan en el segmento C-SUV eléctrico. Mide 4.584 mm de largo y 1.852 mm de ancho. La altura es de 1.634 mm. La batalla alcanza los 2.771 mm. El maletero ofrece 543 litros, ampliables hasta 1.575 litros. Es amplio. Familiar. Muy versátil.

PUEDE INTERESARTE Volkswagen para la producción del Golf

Así es el Volkswagen ID.4 más barato

Bajo la carrocería esconde un sistema eléctrico potente. Entrega 286 CV y 545 Nm de par máximo. La respuesta es inmediata. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,7 segundos. La velocidad máxima es de 180 km/h. Siempre con cambio automático y conducción suave.

La batería de 82 kWh permite homologar hasta 560 km de autonomía WLTP. Una cifra competitiva frente a rivales como Nissan Ariya, Kia EV5 o Skoda Enyaq. Esto lo convierte en un SUV válido para viajes largos. No solo para ciudad. La eficiencia y la capacidad energética son puntos clave.

Equipamiento de carácter premium desde la versión de acceso a la gama

En diseño también juega fuerte. Incorpora faros IQ.LIGHT Matrix LED y pilotos traseros 3D LED con intermitentes dinámicos. Monta llantas de 20 pulgadas y detalles iluminados en parrilla y manillas. La estética es moderna. Tecnológica. Muy reconocible dentro de la gama ID.

El interior apuesta por calidad y confort. Destaca el sistema de navegación Discover Pro de 12,9 pulgadas. Añade Head-Up Display con realidad aumentada y sonido Harman Kardon de 480 W. Los asientos ergoActive cuentan con función de masaje y memoria. También climatizador bizona y carga inalámbrica.

En seguridad y asistencia no se queda atrás. Incluye Travel Assist, Front Assist y sistema Area View con cámara 360º. Suma asistente de cambio de carril, detección de fatiga y protección proactiva Pre-Crash. Con esta nueva estrategia de precio, el Volkswagen ID.4 deja de ser aspiracional para convertirse en una compra coherente. Potente. Amplio. Y ahora más accesible.