El Nissan Ariya es el eléctrico para familias sin rival por su precio

Coches y Motos 13 FEB 2026 - 10:09h.

No es el que más destaca en el mercado, pero es una opción equilibrada, razonable y muy inteligente

Nissan recupera su mejor todoterreno

Compartir







Dar el salto al coche eléctrico en familia no es sencillo. Precios altos. Autonomías justas. Insuficiencia en la infraestructura de puntos de carga… Por eso el Nissan Ariya se ha convertido en una opción muy a tener en cuenta. No promete milagros. Pero ofrece equilibrio, espacio y un precio más sensato que el de muchos rivales. Y ya es mucho en los tiempos que corren.

A nivel de diseño, el Ariya es moderno, elegante y muy limpio en líneas. No parece un coche eléctrico experimental. Parece un SUV grande y bien hecho. Para muchos compradores familiares, eso importa. Mucho. Es un coche que entra por los ojos sin ser excesivo.

Por dimensiones, cumple perfectamente. Mide 4.595 mm de largo, 1.850 mm de ancho y 1.650 mm de alto. La altura libre al suelo de 185 mm facilita bordillos, rampas y caminos sencillos. El maletero ofrece 468 litros, bien aprovechados y con doble fondo. Suficiente para carritos, maletas y compras grandes.

Así es el Nissan Ariya más barato

En lo mecánico, la versión de acceso ya es más que suficiente. Motor eléctrico de 218 CV y 300 Nm de par. Acelera de 0 a 100 km/h en 7,5 segundos. La batería de 66 kWh permite 403 km WLTP. Son cifras realistas. Pensadas para viajar sin ansiedad y moverse a diario sin cargar cada noche.

PUEDE INTERESARTE El futuro del Nissan Qashqai no está nada claro

El precio es uno de sus grandes golpes sobre la mesa. Parte desde 41.750 euros sin ayudas. Con el Plan MOVES III, la cifra baja de forma muy notable. Frente a rivales como el Škoda Enyaq iV o el Volkswagen ID.4, el Ariya suele salir mejor equipado por menos dinero.

Equipamiento tecnológico y muy completo

Y es que el acabado Advance viene cargado. Faros Full LED, portón eléctrico manos libres, climatizador dual, asientos y volante calefactables, pantallas digitales de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto, cargador inalámbrico y cámara 360º. Todo de serie. Sin obligarte a subir de versión.

En seguridad y asistencias, Nissan no escatima. ProPILOT con Navi-link, control de crucero adaptativo, asistente de carril con intervención, detección de ángulo muerto, frenada automática con peatones y ciclistas y 7 airbags, incluido el central delantero. Un nivel muy alto para viajar con niños.

Además, detalles como el e-Pedal Step, el aislamiento acústico, la iluminación interior o la calidad de los materiales refuerzan esa sensación de coche bien pensado para convivir con él muchos años. No busca ser el más radical. Busca ser el más lógico.