Alberto Cercós García 16 JUL 2026 - 15:47h.

Con las mejoras aún por hacer acto de presencia, Fernando Alonso tiene por delante otro Gran Premio complicado

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La historia sigue igual tanto para Aston Martin como para Fernando Alonso. El horroroso 2026 de la escudería británica continuara sin cambio alguno durante este fin de semana, en el trazado de Spa-Francorchamps. Mientras que todas las miradas se centran en las mejoras que previsiblemente llegarán en pocas semanas, la actitud de Alonso es la de siempre: expectante y asumiendo que tiene por delante jornadas muy duras. En Spa la historia puede ser igual de dramática para Aston Martin, más si cabe con el aviso de ciertos pilotos sobre cómo la nueva reglamentación no ayudará a ver un gran espectáculo en el trazado belga. Y es que Spa siempre ha sido un circuito icónico, como Silverstone, pero en esta Fórmula 1 tan inesperada... la realidad podría cambiar de manera radical.

Nada más llegar a circuito, Alonso se ha mostrado tranquilo y sereno. "No sé si será el punto más bajo, es algo difícil de predecir carrera a carrera. Tenemos sensaciones diferentes y creo que será duro para todos por el reglamento y la energía. En nuestro caso, es el mismo coche desde el test de Bahréin, los otros mejoran y nosotros empezamos lentos, cada día parecemos más lentos y nos queda un fin de semana para ir mejorando. No ponemos un número porque tenemos experiencia en intentar adivinar el rendimiento que mejoramos y luego no ocurre. Así que es más demostrar la dirección. La filosofía del coche no es la correcta, lo estamos cambiando y también diferentes modificaciones en el coche que ayudan a reducir el peso. Hay mucho trabajo en la fábrica para arreglar estos problemas más allá de un número. Es ganar confianza en lo que hacemos para seguir haciéndolo el año que viene", cuenta desde Spa.

La situación de Aston Martin es tan crítica que una simple mejora de 2-3 segundos no hará que la historia cambie, por eso Alonso pide más. "Estamos al fondo, si pasas a pelear por los puntos es un salto increíble. Pero necesitamos calma. Habrá algunos circuitos en los que no ganaremos mucho ni con las mejoras como en Monza. Allí sólo hay seis curvas y dependemos de la energía disponible o cosas así en las que no hemos mejorado mucho. Irá cambiando circuito a circuito y cuando lleguen los mejores, debemos maximizarlo", destaca el asturiano.

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Fernando Alonso, con la mirada puesta en el Argentina-España

Hablando de objetivos y de sensaciones de cara al fin de semana, Fernando Alonso ha sido claro respecto al objetivo que se marca en Spa. "El objetivo el domingo es llegar a casa a ver el partido", dice sin tapujos al ser preguntado también por la final del Mundial entre Argentina y España. Y es que el piloto de Aston Martin sabe que a poco más puede aspirar.

"Estoy viendo casi todos los partidos de España, sobre todo las primeras partes porque en las segundas he tenido algunas obligaciones en casa. No sé si veré la primera parte de la final porque a lo mejor estaré volando, estará muy igualado", añade.