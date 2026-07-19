Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 10:16h.

El mundo se divide entre España y Argentina

El palco del estadio Met Life para la final del Mundial va cogiendo forma: Trump, Pedro Sánchez y los Reyes esperan a Milei

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La final del Mundial 2026 entre Argentina y España paralizará el mundo este domingo y los apoyos a una y otra selección se reparten dependiendo de intereses futbolísticos... y políticos. Esto destaca aún más escuchando a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, deseando suerte a Javier Milei, presidente argentino mientras Palestina ha dejado patente durante todo el torneo que está con la Selección Española con Lamine Yamal como máximo exponente.

"Javier, eres un amigo. Un buen amigo. Te apoyamos a ti y apoyamos a Argentina de muchas formas, mañana incluido. ¡Buena suerte!", expresó el dirigente israelí en una llamada a su homólogo argentino, realizada en su oficina de Jerusalén junto al embajador de Argentina en Israel, Axel Wahnish.

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Javier Milei, que no estará finalmente en el MetLife Stadium junto a Donald Trump y Pedro Sánchez, respondió en español al otro lado de la línea: "Es un amigo, le agradezco mucho sus palabras, cuando dijo que hinchaba por Argentina". Netanyahu se fotografió junto a Wahnish con una camiseta de la Albiceleste y se grabó también dando un pase de cabeza con un balón de la competición hacia el embajador.

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Israel cuenta con una importante comunidad argentina, de más de 100.000 personas según cifró el propio embajador Wahnish en marzo de este año. Argentina, por su parte, cuenta con la mayor comunidad judía de América Latina.

Palestina, con España y Lamine Yamal

Este apoyo de Israel a Argentina contrasta con el de Palestina, el país donde están realizando un genocidio denunciado por la gran mayoría de la comunidad internacional, a España. Durante todo el torneo se han visto banderas del país de Oriente Próximo en los partidos de la Roja refrenando el cariño palestino al pueblo español.

Esto se debe a que España ha sido uno de los países impulsores en la Unión Europea del reconocimiento de Palestina como un Estado de pleno derecho. Tampoco olvidan la bandera de su país que ondeó Lamine Yamal en la rúa de celebración del Barça tras conquistar LALIGA EA Sports.