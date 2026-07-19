Kylian Mbappé y Michael Olise revientan los récords en el Mundial: superan a Leo Messi y a Pelé

Alberto Cercós García 19 JUL 2026 - 01:06h.

Los goles de Kylian Mbappé y las asistencias de Michael Olise, claves en el Francia-Inglaterra y en los récords del Mundial

Los millones que también están en juego en la final entre España y Argentina: el mayor premio de la historia

Compartir







Francia cerró su participación en el Mundial con una amarga derrota frente a Inglaterra en el partido por el tercer puesto. Los ingleses se impusieron por un espectacular 4-6 en un encuentro cargado de goles y alternativas, en el que los de Didier Deschamps reaccionaron demasiado tarde tras verse ampliamente superados durante buena parte del choque. Sin embargo, más allá del resultado, el duelo dejó dos actuaciones individuales para la historia. Kylian Mbappé firmó un doblete, mientras que Michael Olise repartió dos asistencias que terminaron convirtiéndose en cifras de auténtica leyenda.

Los dos tantos de Mbappé le permiten alcanzar los 22 goles en la historia de los Mundiales, una cifra nunca antes lograda por ningún futbolista. El delantero francés supera así, al menos de forma provisional y a falta de la final de este domingo entre Argentina y España, a Leo Messi en la clasificación histórica de máximos goleadores de la competición, confirmando un dominio extraordinario en apenas tres ediciones del torneo. A sus 27 años, el atacante continúa pulverizando registros y consolida un legado que ya le sitúa entre los mejores futbolistas que ha visto la Copa del Mundo.

De Mbappé a Olise, los 'héroes' de Francia

Pero la noche también fue inolvidable para Michael Olise. El extremo francés volvió a demostrar su extraordinaria visión de juego con dos pases de gol que elevaron su cuenta hasta las siete asistencias en el Mundial. Con ese registro deja atrás a Pelé y establece un nuevo techo en la historia del torneo, convirtiéndose en el mejor asistente que se recuerda en una misma Copa del Mundo. Su conexión con Mbappé volvió a ser decisiva y confirmó una de las sociedades más productivas del campeonato.

Aunque Francia se quedó sin la medalla de bronce tras caer ante Inglaterra, el encuentro será recordado por los récords que dejaron sus dos grandes figuras ofensivas. Mbappé ya reina como máximo goleador histórico de los Mundiales con 22 tantos, mientras que Olise establece una nueva marca con siete asistencias. Dos registros que superan a nombres inmortales como Leo Messi y Pelé y que reflejan la dimensión histórica del torneo firmado por ambos futbolistas, incluso en una noche marcada por la derrota de la selección francesa.