Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 17:17h.

Lamine Yamal reivindica sus orígenes antes de la final

Luis de la Fuente reconoce el plan con Leo Messi y espera a Lamine Yamal: "Sólo queda este partido"

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El MetLife Stadium acoge este domingo uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol entre España y Argentina en la final del Mundial 2026 que tendrá en el duelo entre Lamine Yamal y Leo Messi a uno de sus principales reclamos. El jugador español quiere dar un golpe sobre la mesa en Nueva York/Nueva Jersey después de un torneo al que no llegó al 100% y ha dejado un bonito mensaje en redes sociales en las horas previas al duelo.

El de Rocafonda siempre ha reivindicado sus orígenes en el barrio de Mataró de los que siempre hace gala compartiendo una imagen de él mismo de pequeño con el chándal de La Torreta, uno de sus primeros clubes con la canción que le dedicó Morad y un mensaje también en esta misma línea: "Por ti y por la calle".

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Los focos sobre Lamine Yamal en la final del Mundial

Lamine Yamal arrancó como suplente ante Cabo Verde por la lesión sufrida con el Barcelona en el tramo final de temporada y fue sumando minutos durante la fase de grupos para poder llegar al 100% a dieciseisavos de final. Sus números no son brillantes ya que apenas ha sumado un gol ante Arabia Saudí y ninguna asistencia, pero a pesar de ello se ha llevado dos trofeos MVP aunque sabe que aún tiene quedar un paso más para cumplir con las enormes expectativas generadas.

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En el MetLife Stadium estará acompañado por su madre, Sheila Ebana, su hermano Keyne, su primo Moha y algunos amigos pero no así por su padre, que no ha podido viajar a Estados Unidos. Mounir Nasraoui explicaba así los motivos médicos que le han obligado a quedarse en casa: "Está siendo muy duro para mí. Yo soy una persona epiléptica y tengo que tomarme muchas pastillas al día. A veces puede darme un ataque epiléptico".

"Puedo estar ahora mismo de los nervios de la emoción y puede darme un ataque epiléptico. Hay que pensarse siempre las cosas bien y antes de viajar, hay que pensar: en mí, en él y en los que hay alrededor. Voy a traer problemas. Entonces, mejor estar en casa y verlo desde aquí", aclaró.

Lamine Yamal también tendrá enfrente a Leo Messi, la gran leyenda del Barcelona con el que coprotagonizó esa ya histórica foto en la que el argentino, en 2007, le bañaba para una campaña de Unicef. Será la primera vez que los dos astros se enfrenten en un terreno de juego y podría ser la última, al menos en partido oficial.