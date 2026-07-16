Alberto Cercós García 16 JUL 2026 - 19:11h.

Joan Monfort cuenta en ElDesmarque los entresijos de una foto que es icónica y viral

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Leo Messi y Lamine Yamal volverán a cruzar sus caminos este domingo en la final del Mundial, con Argentina y España disputándose el título en un duelo cargado de simbolismo. El capitán argentino, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, se medirá al joven talento español, señalado desde hace tiempo como uno de los grandes herederos de su legado. Ambos comparten una irrupción precoz en la élite, una capacidad diferencial para decidir partidos y una relación que quedó inmortalizada mucho antes de que Lamine debutara como profesional. La fotografía en la que un Messi de apenas 20 años baña a un bebé de tres meses se convirtió en una de las imágenes más virales de la historia reciente del fútbol cuando el padre del futbolista español la publicó en 2024. Ahora, con ambos frente a frente en una final mundialista, aquella instantánea adquiere una dimensión todavía mayor.

El autor de aquella fotografía, el fotoperiodista Joan Monfort, ha recordado en ElDesmarque cómo nació una idea que surgió de la forma más cotidiana. "Tengo más recuerdos casi del día anterior, que es cuando me comunican: 'Joan, mañana tendrás que fotografiar a Messi con un niño'. Yo pregunté qué edad tenía y me dijeron tres meses. Pensé: 'Muy niño no es, es un bebé'. Entonces la foto se complicaba un poco", cuenta. La inspiración, dice, apareció mientras bañaba a su propia hija. "Estaba en casa bañando a mi hija y pensé: 'Pues mira, cojo la bañerita, el patito de goma, jabón...'. Sería una manera de que Messi y el bebé interactuaran", detalla. El resultado sorprendió incluso a los protagonistas. "Messi entró y se quedó casi estupefacto al encontrarse con un bebé tan pequeñito. Pero enseguida demostró grandes dotes de buen padre. Se adaptó muy rápido a la situación y salió todo bastante bien", recuerda.

Los entresijos de la fotografía de Messi con Lamine

Monfort también explica que evitó forzar la escena para que todo resultara natural. "Las primeras fotos ni siquiera fueron con él sosteniéndolo. El bebé ya estaba dentro de la bañera, así que quitabas un poco la presión", rememora. El fotógrafo tenía claro que la bañera era el elemento perfecto para unir a ambos. "No quería que fuera una foto muy forzada; quería que fluyera de una manera natural. La bañera servía de enlace entre los dos: el bebé estaba cómodo, con agua calentita, jabón, la mamá al lado... Lo que nadie sabía era que uno se convertiría en uno de los mejores deportistas de la historia y el otro podría ser un posible heredero", asegura. También recordó que Lamine y su madre llegaron gracias a una iniciativa solidaria de UNICEF y que el destino quiso que les tocara precisamente Messi: "Les podía haber tocado Ronaldinho, Eto'o o Henry, pero les tocó Messi. Ahí empieza a cocerse toda esta historia".

La fotografía permaneció prácticamente olvidada hasta que el padre de Lamine la compartió en redes sociales. "Estaba en el sofá de casa. Me escribió un compañero preguntándome: '¿Esta foto es tuya?'. Le dije que sí. Después me preguntó: '¿Sabes quién es el otro?'. Y contesté que no. Entonces me dijo: 'Es Lamine Yamal'. Pensé: '¡Hostia!'. Al día siguiente empezó a sonar el teléfono como si no hubiera un mañana", comenta. Desde entonces, la imagen no ha dejado de crecer en relevancia y Monfort cree que la final del Mundial cierra un círculo irrepetible: "Estoy contento de disfrutarlo, contento de poder contarlo y contento de que, al fin, veinte años después, se vuelvan a encontrar. Y además en un lugar mágico como Nueva York, en una final de una Copa del Mundo. No se puede pedir más". Sobre el valor de la fotografía, Monfort lo tiene claro: "Con los años la disfrutarán todavía más. Será como un buen vino: irá cogiendo más valor. Estoy convencido de que con el tiempo le darán el valor que realmente tiene. Es una imagen que perdurará".