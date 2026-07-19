Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 16:56h.

El lado más personal de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente reconoce el plan con Leo Messi y espera a Lamine Yamal: "Sólo queda este partido"

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La final del Mundial 2026 puede convertirse en la coronación definitiva para un hombre que ya es historia del fútbol español pero que puede pasar también a engrosar con letras de oro la lista de los entrenadores más laureados de siempre, Luis de la Fuente. El seleccionador español ha concedido una entrevista a nuestro compañero Rafa Mainez en ElDesmarque en la que ha mostrado su cara más personal desvelando cómo será la charla previa a la final y respondiendo entre risas al tatuaje que se harán varios futbolistas con su cara tras la iniciativa de Cucurella.

El riojano tiene claro en quién pensará antes del choque en el MetLife Stadium dejando patentes sus valores familiares: "No tengo ningún miedo a llorar. Me acordaré sobre todo de la gente que no está, como mis padres y mi hermano, especialmente".

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A Luis de la Fuente le llega esta oportunidad tras muchos años pasando por todas las categorías inferiores de la Selección Española en los que ha elevado al estrellato a varios de los futbolistas que disputarán este España-Argentina: "Valoro el producto nacional siempre. Creo que los mejores jugadores del mundo son los futbolistas españoles".

El seleccionador bromeó entre risas con respecto a la apuesta de varios futbolistas como Cucurella de tatuarse su cara en caso de ganar el Mundial: "Lo siento por ellos, qué pena", antes de mostrar su sencillez explicando cómo celebraría el la conquista de la segunda estrella: "Disfrutarlo con serenidad y disfrutar de este momento, que sería único".

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La charla previa de Luis de la Fuente y su ejemplo de vida

La personalidad del de Haro se puede ver a la hora de adelantar cómo será la última charla previa al España-Argentina en el MetLife Stadium lejos de la pomposidad de otro tipo de mensajes: "Yo desdramatizo esas situaciones. ¿Qué podemos controlar? Pues hagamos lo que tenemos que hacer, lo que nos ha llevado hasta aquí".

Y es que nadie le ha regalado nada a De la Fuente en los banquillos, tal y como ha demostrado durante una larga carrera con el cénit de esta final del Mundial: "No quiero ser maestro ni ejemplo de nada. Cuando pones todo el empeño, trabajas mucho, dedicas todo el tiempo del mundo y no bajas los brazos nunca, se suelen abrir puertas".