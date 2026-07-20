El Oviedo pelea con el Almería para fichar a Carlos Fernández

Juan Pérez 20 JUL 2026 - 12:38h.

Los andaluces le quieren desde hace años

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La búsqueda de un delantero en el Oviedo es una de las decisiones fundamentales para afrontar el reto del ascenso, una búsqueda que coloca ahora a Carlos Fernández en el horizonte en una pugna abierta con más equipos de la categoría. El delantero de 30 años viene de hacer su mejor temporada histórica después de una cesión en el Mirandés que le coloca en el escaparate como una de las mejores opciones para liderar un proyecto en Segunda División.

El motor del mercado de fichajes mantiene la actividad con Carlos Fernández como uno de los principales atractivos, y tanto Oviedo como Almería buscan los servicios del sevillano para asentar su punta de lanza. Con 16 goles y 2 asistencias en la temporada 25/26, el atacante ha recuperado la continuidad y la confianza que apenas ha encontrado desde su fichaje por la Real Sociedad desde que salió del Sevilla.

Ahora, entre cesiones y un protagonismo extremo en Anduva, Carlos vuelve a ser el referente de un juego asociativo donde el trabajo de espaldas, el buen juego en uno-dos toques y el gol le dejan en una muy buena posición. Y sin el rastro de las lesiones del último lustro, aparece como una opción ideal que desde la Real Sociedad ven como una salida enrolada en un traspaso para no repetir una nueva cesión.

El Oviedo quiere firmarlo para colocarlo junto al recién atado Chris Ramos, porque ambos son complementarios como demostraron en Cádiz hace un par de temporadas. La cuestión es que desde Almería están convencidos de que el jugador es la clave de su proyecto, tanto es así que el seguimiento por el andaluz es constante desde hace años, incluso desde su etapa como sevillista donde terminó buscando cotas mayores en San Sebastián en un traspaso de unos diez millones que alejó en aquella época a los rojiblancos.

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La puja abierta entre los dos clubes parece fundamental para conocer cuál puede ser el destino de Carlos, y si el jugador decide en su futuro, tanto el proyecto como su rol en el mismo puede ser clave. Por eso la convicción de David Fernández será crucial tanto para darle el encaje en la plantilla como para hacerle ver que puede ser trascendental en el equipo de Calero, tanto esta temporada como en un soñado ascenso a Primera División.