Pablo Sánchez 21 JUL 2026 - 07:50h.

Tres equipos de LALIGA EA SPORTS tantean el fichaje de Javi López: a la espera de la decisión de Matarazzo

Tiene difícil tener minutos en la Real Sociedad ante la alta competencia

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El Real Oviedo sigue perfilando su plantilla de la próxima temporada y no ha parado de trabajar desde que terminó su andadura en LALIGA EA SPORTS. Tanto es así que está muy cerca de cerrar su novena incorporación del verano. Y todo apunta a que no se quedará ahí. En las últimas horas se baraja la posibilidad de que un viejo conocido de la afición que rindió a buen nivel en la élite vuelva a un Carlos Tartiere en el que dejó mucho cariño. Hablamos de Javi López.

Según informa La Nueva España, el Oviedo desea que Javi López vuelva al lateral zurdo del Carlos Tartiere, una posibilidad que parece compleja por algunos motivos. El jugador tinerfeño se ganó con creces la titularidad con cada uno de los entrenadores que fueron pasando por el banquillo carbayón en Primera. Volvió a la Real Sociedad tras su cesión sin cerrar la puerta de un lugar en el que ha sido muy querido... y quizá regrese antes de comenzar el nuevo curso.

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El Oviedo lo quiere de vuelta, pero la operación parece difícil. En estos momentos Javi López se encuentra realizando la pretemporada con la Real Sociedad. Pellegrino Matarazzo deslizó antes de arrancar con el trabajo que quería verlo durante el verano y darle una oportunidad. Sin embargo, la competencia en el vestuario podría hacer difícil que tuviera minutos a lo largo del año. Ese es uno de los hándicaps con los que juega el cuadro azul para tratar de firmarlo.

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Las opciones que tantea el Oviedo

Ante la dificultad económica que supone su fichaje debido a su elevado valor de mercado, el Oviedo estudia dos posibilidades para tratar de convencer a la Real. La primera, insistir al conjunto gipuzkoano para rebaje una hipotética cifra de su traspaso. La otra alternativa es presionar por una cesión hasta final de temporada, algo similar a lo que sucedió la pasada temporada. Queda por ver qué avances se producen al respecto por un jugador cuyo futuro sigue siendo incierto en uno u otro lugar.