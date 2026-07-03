Pablo Sánchez 03 JUL 2026 - 17:53h.

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El próximo jueves 9 de julio echa a rodar la Real Sociedad 26/27. Pellegrino Matarazzo tendrá a sus órdenes a un buen puñado de jugadores entre los del primer equipo y los del filial -a la espera de que se incorporen los internacionales- para ir tomando decisiones importantes. Lo que más urge es decidir el futuro de futbolistas con el futuro en duda como es el caso de Javi López.

El lateral vuelve a Anoeta tras su año de cesión en el Oviedo. Allí tuvo minutos, fue importante y vuelve con mayor confianza pero con las mismas dudas sobre su futuro que con las que se marchó. Javi López tiene contrato en vigor y, pese a los rumores que lo sitúan lejos de Gipuzkoa, lo cierto es que Pellegrino Matarazzo tendrá que tomar una decisión durante la pretemporada.

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El jugador ya deslizó, durante una entrevista reciente en la Ser, que el técnico de Nueva Jersey quiere verlo trabajando antes de tomar cualquier decisión. "Me comentaron que el entrenador de la Real confía en mí y quiere verme en la pretemporada. En principio tengo que volver allí, es al club que pertenezco y voy con ganas de demostrar que puedo estar ahí", expresó.

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Interés en Javi López

Los diferentes clubes no son ajenos a la situación de incertidumbre que vive Javi López y su nombre empieza a sonar en el mercado. Ante la posible marcha en verano, bien como cedido o bien mediante un traspaso, diferentes clubes han dejado caer su interés en ficharlo. Tal y como informa el periodista Matteo Moretto en Radio Marca, clubes de LALIGA EA SPORTS como el Levante, el Elche y el Osasuna lo tienen en la lista de futuribles. Todo dependerá de cómo avance el verano hasta conocer cuál es el próximo destino del lateral de la Real Sociedad.