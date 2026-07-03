La Real Sociedad se relame con Christantus Uche y el Getafe necesita una solución rápida

Redacción ElDesmarque Madrid, 03 JUL 2026 - 11:32h.

El jugador nigeriano ha vuelto al Getafe y su salario condiciona todo el mercado de fichajes del conjunto azulón

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Christantus Uche se ha vuelto a convertir en uno de los nombres propios del mercado de fichajes del Getafe. El jugador nigeriano ha regresado a la disciplina azulona después de que el Crystal Palace decidiera no ejecutar la opción de compra incluida en el acuerdo entre ambos clubes, poniendo fin a una etapa en Inglaterra donde el delantero no ha terminado de despegar. El conjunto madrileño confiaba en que la operación se tradujera en un importante ingreso económico para afrontar la planificación de la próxima temporada y el escaso protagonismo del atacante en los planes del equipo inglés ha cambiado por completo el escenario.

Uche disputó 364 minutos y marcó 2 goles durante el curso 2025-26 con el Crystal Palace, unas cifras insuficientes para convencer a los británicos de desembolsar los cerca de 20 millones de euros previstos en la operación. Con contrato hasta 2028 y una ficha importante dentro del límite salarial, el Getafe considera prioritaria su salida para ganar margen económico antes del cierre del mercado pese a haber empezado ya a realizar ventas.

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La Real Sociedad mueve ficha por Christantus Uche

Según las últimas informaciones de Fichajes.net, la Real Sociedad ha mostrado interés en la incorporación de Christantus Uche. El conjunto donostiarra busca reforzar su ataque con un futbolista de potencia física, capaz de atacar los espacios y que tenga versatilidad ofensiva, un perfil que encaja con las características del internacional nigeriano. La propuesta que estudia el club txuri-urdin pasa por una cesión con una opción de compra situada entre los 10 y los 15 millones de euros. Una cantidad que está lejos de las pretensiones del Getafe.

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El Getafe necesita liberar espacio salarial

Antes de poner rumbo a Inglaterra, Uche fue una de las grandes revelaciones del Getafe. En la temporada 2024-25 disputó 2.843 minutos entre todas las competiciones, firmando cuatro goles y siete asistencias y consolidándose como una pieza clave en el esquema de José Bordalás gracias a su capacidad para actuar tanto como delantero centro como en posiciones más retrasadas. Su paso por el Crystal Palace ha frenado esa progresión, pero el atacante de 23 años sigue despertando interés en el mercado.

El Getafe no está dispuesto a facilitar su salida a cualquier precio. La prioridad pasa por encontrar una fórmula que permita aliviar la masa salarial sin renunciar a una operación económicamente satisfactoria, por lo que una cesión simple estaría descartada. La Real Sociedad ya ha dado el primer paso y el Getafe espera una oferta que se acerque algo más a sus exigencias.