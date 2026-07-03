La letra pequeña del fichaje de Gordon, un coste de más de 100 millones para el Barça

Juan Pérez 03 JUL 2026 - 10:26h.

Las comisiones de los agentes podrían superar los 24 millones de euros

Anthony Gordon responde y avisa al Barcelona: las dos asistencias que meten a Inglaterra en octavos

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El fichaje de Anthony Gordon puede generar un revuelo en Can Barça durante la próxima temporada por el descubrimiento de un probable aumento del precio desde los 70 millones confirmados a los 104 millones. Independientemente del valor de las variables, el extra para llevar al jugador inglés a tal precio apunta a las comisiones de los intermediarios.

El flamante extremo del FC Barcelona ficha hasta 2031 con una marca indeleble que lo va a acompañar toda su carrera, y es que según FútbolFinanzas, su traspaso puede tener un coste real de 24 millones más de lo esperado. La nula comunicación de los clubes a la hora de formalizar los beneficios de los agentes esconden una comisión que la web sitúa en torno a un 34%, una cifra que los especialistas entienden muy altas incluso para el mercado actual.

El traspaso de Anthony Gordon se cerró en 70 millones de euros, y con las variables se puede llegar a los 80. Estas cláusulas, habituales en los fichajes de este tipo, son los primeros escalones del coste del traspaso, una información que descifró Mirror hace unos días hasta establecer los pagos extraordinarios del Barça según objetivos. Si los culés ganan trofeos como LALIGA o la Champions League en los años de contrato de Gordon, deben abonar un montante de cinco millones de euros. La otra cláusula es el pago de un millón de euros por cada temporada que el internacional inglés llegue al 60% de los partidos jugados. En la información también se especifica que el Newcastle se reservó un porcentaje de una posible futura venta, pero sin dar cifras exactas.

A partir de ahí, la atribución a los intermediarios que gestionaron el cierre de la operación, con la correspondiente complejidad de la misma, ha podido aumentar significativamente la suma total en mucho más de lo que cabe imaginar. Si estos se llevan 24 millones de euros, el precio total de Gordon subiría a los 104 millones con todo lo que eso supone para el propio jugador, para el aficionado y para las arcas del club.

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Esto aplica directamente al rendimiento del futbolista, porque va a tener la marca para su carrera de estar por encima de los 100 millones de coste, pero como sucede en estos casos si acompaña una época de éxitos, nadie le dará importancia. Mientras tanto en Cataluña también se hacen eco de la información como demuestran los compañeros de RAC1, que no dan crédito al montante final.