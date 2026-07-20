Celia Pérez 20 JUL 2026 - 20:36h.

Tras salir el año pasado para firmar con el Botafogo

El Oviedo acelera por tres fichajes: diferentes operaciones para cubrir el ataque y la medular

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El Real Oviedo sigue moviéndose en el mercado de fichaje con paso firme. El club carbayón ha conseguido sumar ya un buen número de incorporaciones en lo que va de verano y ahora acaba de hacer oficial una más. No es otra que la vuelta de Chris Ramos al fútbol español para reforzar la delantera del club asturiano esta temporada en Segunda división.

El delantero se marchó el año pasado a Brasil para firmar con Botafogo y un año después vuelve al fútbol español en calidad de cedido para formar parte de la plantilla de Julián Calero. La búsqueda de un delantero en el Oviedo era una de las prioridades de la dirección deportiva y ha decidido apuntalarla con Chris Ramos.

Así lo ha hecho oficial el Real Oviedo

"El Real Oviedo ha alcanzado un acuerdo con el Botafogo, de la Serie A Betano de Brasil, para la incorporación de Chris Ramos en calidad de cedido, que se convierte en nuevo jugador de la entidad azul hasta junio de 2027.

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Nacido en Cádiz el 18 de enero de 1997, Chris Ramos se formó en las categorías inferiores del CE Mercadal antes de dar el salto al San Fernando CD. Su progresión le llevó al Real Valladolid, donde debutó en el fútbol profesional e inició una trayectoria marcada por su potencia física, capacidad de trabajo y olfato goleador.

Tras sus etapas en el Sevilla Atlético y el CD Badajoz, el atacante encontró continuidad en el CD Lugo, donde disputó tres temporadas en Segunda División y anotó 17 goles con el conjunto lucense. Su rendimiento le abrió las puertas del Cádiz CF, donde permaneció otras tres campañas entre Primera y Segunda División, firmando 16 tantos y consolidándose como un delantero de referencia en el fútbol español.

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En el verano de 2025 emprendió una nueva aventura en la Serie A Betano de Brasil para defender la camiseta del Botafogo. Pese a que una lesión le impidió tener la continuidad deseada durante el último curso, el delantero gaditano llega ahora al Real Oviedo para reforzar el ataque carbayón, aportando calidad, potencia, experiencia y gol".