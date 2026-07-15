Fran Fuentes 15 JUL 2026 - 17:25h.

Ya lo tanteó el pasado mes de mayo, pero entonces no salió adelante

El Oviedo sopesa el fichaje de un viejo deseo de Jesús Martínez: operación avanzada y fórmula elegida

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La venta de Rahim Alhassane al Bologna ha precipitado un pequeño giro de guion en el Real Oviedo. Y es que, mientras el lateral izquierdo se daba por cerrado con la llegada de Samu Rodríguez procedente del Alcorcón, ahora a David Fernández no le queda más remedio que volver al mercado a buscar un jugador con el que doblar la posición. De este modo, el director deportivo recupera una opción que el club ya tocó en su momento y que, en principio, se antoja bastante complementaria al ya firmado carrilero madrileño.

Hablamos de Juan Cruz, exjugador de Osasuna. Según informa La Nueva España, el Real Oviedo ha vuelto a activar esta operación, la cual tanteó hace un mes y medio. Esto se debe a que, de entre los jugadores libres, sería el que más convence a la dirección deportiva. Viene de jugar en el conjunto rojillo y sus 33 años, lejos de ser un problema, suponen un complemento perfecto a Samu Rodríguez, cuya juventud e inexperiencia en LALIGA HYPERMOTION puede condicionar sus primeros meses como oviedista.

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A Juan Cruz le gusta el Real Oviedo, pero no tiene prisa por firmar

Eso sí, la operación, pese a que el jugador se encuentra sin contrato y puede negociar libremente, no se antoja fácil ni rápida. Y es que, según la citada información, Juan Cruz estaría esperando a recibir alguna propuesta de LALIGA EA SPORTS para continuar en Primera división su carrera. Asimismo, el RCD Mallorca también habría tanteado al lateral zurdo, aunque, la propuesta del Real Oviedo, en todo caso, le seduce.

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De este modo, el Real Oviedo demuestra una premura importante para tapar un hueco antes de que este se produzca. Eso sí, quien no tiene prisa es el jugador. Por otra parte, el club sondea una opción medianamente económica para poder redirigir esos ingresos derivados de la venta de Rahim en posiciones donde sacarle más rendimiento.