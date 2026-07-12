Pablo Sánchez 12 JUL 2026 - 09:02h.

David Fernández sorprende con el próximo fichaje del Oviedo: una apuesta en Rumanía

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Una de las posiciones que el Real Oviedo desea reforzar en el mercado es el ataque. El club anda en busca de un delantero que complete la zona ofensiva y las miradas apuntan a un viejo deseo de Jesús Martínez. Hablamos de Chris Ramos, exdelantero del Cádiz que se marchó al Botafogo hace un año pero que no ha encontrado su sitio en el conjunto brasileño.

Según informa La Nueva España, Chris Ramos es el delantero deseado para reforzar el ataque del Oviedo. Jesús Martínez anda tras sus pasos desde hace un tiempo y este verano el deseo podría convertirse en realidad. Las condiciones son idóneas para que la operación pueda cristalizar si nada se tuerce durante las negociaciones.

Chris Ramos aterrizó en Botafogo el pasado verano y muy pronto se encontró con el gol. Parecía que sería una temporada plácida, pero nada más lejos de la realidad. El exatacante del Cádiz quedó relegado al ostracismo tras perder su olfato, aunque eso no ha impedido que siga en el radar de clubes como es el actual caso del Oviedo.

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El conjunto carbayón desea que su fichaje se produzca en calidad de cedido, después de que Botafogo hiciera oficial su adquisición en propiedad de forma reciente. Al no entrar en los planes de su entrenador crecen las posibilidades de que recale en el Carlos Tartiere. Las negociaciones, al menos, están en curso.

Presentaciones en el club

El Real Oviedo presentó este viernes a dos de sus nuevos fichajes de esta temporada, Aisar Ahmed y Jacobo González, quien aseguró que llegar al club azul es "un paso enorme" en su carrera.

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"Todos somos conscientes de la magnitud que tiene este club. Di el 'ok' a venir en enero, lo estaba deseando, pero luego todo se enfrió tanto por el Córdoba como por mí. Al final, pudimos llegar a un acuerdo, porque esa era la intención de todos", dijo el mediapunta sobre su salida del Córdoba y los contactos con el Oviedo en los últimos meses.

Por su parte, el lateral derecho procedente del Ceuta, Aisar Ahmed, explicó en su puesta de largo como jugador azul que el equipo "está cogiendo muchos conceptos en muy pocos días" al ser preguntado por la forma de trabajar de Julián Calero en particular y la primera semana de pretemporada en general.

El entrenamiento de este viernes en el Real Oviedo contó con la novedad de Aritz Aldasoro, ex del Racing y séptima incorporación azul que, tras ser presentado este jueves, ya se calzó las botas y completó la sesión de trabajo celebrada en El Requexón.

El Oviedo, que se entrenará sábado y domingo pero sólo por la mañana, a diferencia de la doble sesión planificada por Calero de lunes a viernes, estrenará el calendario de amistosos el miércoles de la semana que viene, cuando se desplazará a Girona para jugar ante el Al-Qadisiyah de Arabia Saudí.