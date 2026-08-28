Joaquín Anduro 28 AGO 2026 - 22:07h.

Álvaro Morata ha dado los motivos por los que ha llegado al Leganés

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Uno de los fichajes más sonados de este mercado ha sido el de Álvaro Morata, cuya incorporación al CD Leganés, en LALIGA HYPERMOTION, se ha oficializado este viernes en forma de cesión. El delantero madrileño ha sido presentado junto a su familia en Butarque y ha explicado los motivos para pasar de un equipo de Champions League como el Como a jugar en Segunda División, con dardo incluido a los críticos con su carrera.

Antes de las preguntas, el ariete explicó por qué ha llegado al equipo pepinero: "Lo primero, estoy muy contento y quería dar las gracias a Eduardo y a Andrés por todo este cariño. Al final, es lo más importante, el cariño, más que la insistencia. Muchas veces yo soy un tío muy sentimental en la vida y, al final, hay muchas bromas sobre mi carrera, y seguramente a los que lo dicen les hubiera gustado tener mi carrera".

"Siempre intento venir a los sitios donde más valorado me siento y más me quieren. Entonces, agradecéroslo también a todas las personas del club, a la propiedad que ha hecho un esfuerzo importante para que yo pueda esta aquí", arrancó Álvaro Morata.

Álvaro Morata y las negociaciones para fichar por el Leganés

Después respondió a cómo había logrado el Lega convencerle de su fichaje: "Nada más que me han dicho que creían en mí y yo creo en el proyecto, no se ha tratado de convencer mucho, ha sido una decisión fácil. Hay veces que en la vida no es todo jugar Champions, ganar trofeos... también es un momento en el que yo vengo de años complicados con muchas situaciones personales y familiares. He tenido que pelear contra mí mismo muchas veces, contra mucha opiniones. Para mí, mi fichaje por el Leganés es como si no hubiera jugado en todos esos clubes. Me siento como el primer día, como un chico joven que firma por su primer club y es una cosa que es muy importante para mí y es bonito".

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"Es bonito el hecho de que no he mirado ni la categoría ni cualquier otro motivo. También el hecho de que soy de Madrid, de estar en casa, te aseguro que para mí era la situación más complicada. Podría haberme ido a un destino con menos exigencias de fútbol. Creo que Segunda División es un destino muchas veces con más exigencias que Primera. Estoy aquí para intenta ayudar a conseguir los objetivos del club, para ayudar en todo y, sobre todo, porque creo en el proyecto y que los años que vienen para el Leganés van a ser fantásticos", recalcó Morata.