Mati Prats carga contra el Barça por el fichaje de Julián Álvarez y los cánticos contra España

Joaquín Anduro 28 AGO 2026 - 15:20h.

Mati Prats defiende al Barça en el campo y les critica en los despachos

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El FC Barcelona es el líder de LALIGA EA Sports después de su brillante triunfo de este jueves ante el Athletic Club en el partido aplazado con un 2-0 en el que, a falta de un delantero, el juego de los de Flick volvió a ser destacado. Sin embargo, no todo es color de rosas y Mati Prats, en su editorial en ElDesmarque de Cuatro, ha señalado al Barça por no buscar un delantero tras la negativa por Julián Álvarez y a la grada del Camp Nou por sus cánticos contra España y la Selección Española a raíz de la polémica actuación policial a un seguidor hace unos días en Elche.