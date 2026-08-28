En directo, el sorteo de la Europa League: bombos, cruces y rivales
Bombazo en Portugal: un equipo de Segunda gana la Copa y jugará la Europa League
Real Sociedad y Celta aguardan para conocer los ocho rivales de la Fase Liga
Tras el sorteo de la Champions y después de las últimas eliminatorias previas, este viernes se celebra el esperado sorteo de la Europa League en el Foro Grimaldi de Mónaco, con la presencia de la Real Sociedad y el Celta de Vigo en los bombos. Durante la matinal se conocerán a qué ocho equipos se enfrentan en la Fase Liga cada uno de los participantes en el torneo.
Sigue, en directo y en ElDesmarque, todo lo que acontezca en el sorteo de la Fase Liga de la Europa League desde Francia.
El sorteo de la Conference League, a posteriori
Tras la conclusión del sorteo de la Europa League se procederá a sortear los enfrentamientos de los equipos de la Conference League, entre los que se encuentra el Getafe.
Los posibles rivales de Celta y Real Sociedad
A continuación te dejamos los que podrían ser los rivales de Celta y Real Sociedad en la Europa League
¡Muy buenas tardes!
¡Buenas tardes, bienvenidos al sorteo de la Europa League! A partir de las 13.00 horas te contaremos en ElDesmarque, al detalle, todo lo que acontezca en el Foro Grimaldi de Mónaco y qué enfrentamientos deparan los bombos. Real Sociedad y Celta, muy pendientes para conocer los ocho rivales a los que se tendrán que enfrentar en esta Fase Liga. ¡Quédate con nosotros para conocer todas las novedades!