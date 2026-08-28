El sorteo de la Conference League, a posteriori

Pablo Sánchez 28 AGO 2026 - 11:59h.

Bombazo en Portugal: un equipo de Segunda gana la Copa y jugará la Europa League

Real Sociedad y Celta aguardan para conocer los ocho rivales de la Fase Liga

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Tras el sorteo de la Champions y después de las últimas eliminatorias previas, este viernes se celebra el esperado sorteo de la Europa League en el Foro Grimaldi de Mónaco, con la presencia de la Real Sociedad y el Celta de Vigo en los bombos. Durante la matinal se conocerán a qué ocho equipos se enfrentan en la Fase Liga cada uno de los participantes en el torneo.

Sigue, en directo y en ElDesmarque, todo lo que acontezca en el sorteo de la Fase Liga de la Europa League desde Francia.