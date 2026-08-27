Cuándo es el sorteo de Europa League: fecha, horario y dónde ver

Se celebrará un día después que la Champions y junto a la Conference

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La UEFA Europa League está de vuelta. Y lo hará con dos equipos españoles: El RC Celta de Vigo como sexto clasificado de LaLiga el pasado curso y la Real Sociedad como campeón de la Copa del Rey. Los dos conocerán este viernes sus ocho rivales en la Fase Liga, en un sorteo que, a diferencia de otras ediciones, se realizará un día después del sorteo de la Champions League. Este mismo jueves por la noche se terminarán de disputar los últimos partidos del playoff de clasificación y quedarán, por fin, definidos los cuatro bombos.

Sorteo de Europa League: cuándo es, fecha y horario

El sorteo de la Fase Liga de la Europa League se celebrará este viernes 28 de agosto a partir de las 13:00 horas (horario peninsular español). Posteriormente, se llevará a cabo también el sorteo de la Fase Liga de la Conference League, que podría contar con el Getafe CF en caso de conseguir superar al Partizán en la vuelta del playoff.

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El sorteo de la segunda competición europea se podrá ver en directo a través de Movistar Liga de Campeones y también en los canales oficiales de la UEFA con señal de televisión.

Bombos del sorteo de Europa League

De momento, y a la espera de lo que suceda en el playoff, estos son los bombos confirmados para el sorteo de Europa League:

Bombo 1 : Leverkusen, Juventus, Milan, Olympique Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad y Olympique Marsella.

: Leverkusen, Juventus, Milan, Olympique Lyon, AZ Alkmaar, Olympiacos, Real Sociedad y Olympique Marsella. Bombo 2 : Sturm Graz, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Celta de Vigo y Hoffenheim.

: Sturm Graz, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, Celje, Celta de Vigo y Hoffenheim. Bombo 3 : Union SG, Dinamo Zagreb, Celtic, Sparta Praga y Stade Rennais.

: Union SG, Dinamo Zagreb, Celtic, Sparta Praga y Stade Rennais. Bombo 4: Torreense, Hapoel Beer Sheva, Nijmegen y Levski Sofia.

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Cabe recordar que cada equipo disputará ocho partidos ante ocho rivales distintos, cuatro como local y cuatro como visitante, y se enfrentará a dos clubes de cada bombo, incluido el suyo propio. El único condicionante es que no puede haber enfrentamientos entre equipos de un mismo país en esta Fase Liga.

Todas las fechas de la Europa League y dónde es la final

Jornada 1: 16 y 17 de septiembre.

Jornada 2: 15 de octubre.

Jornada 3: 22 de octubre.

Jornada 4: 5 de noviembre.

Jornada 5: 26 de noviembre.

Jornada 6: 10 de diciembre.

Jornada 7: 21 de enero.

Jornada 8: 28 de enero.

Playoff de dieciseisavos: 18 y 25 de febrero.

Octavos: 11 y 18 de marzo.

Cuartos: 8 y 15 de abril.

Semifinales: 29 de abril y 6 de mayo.

Final: 26 de mayo en el Deutsche Bank Park de Frankfurt.