Pablo Sánchez 27 AGO 2026 - 13:03h.

Pellegrino Matarazzo se encomienda a Anoeta para empezar a sumar a pesar de la presión

El delantero txuri urdin fue sustituido en el segundo tiempo por Óskarsson

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Real Madrid y Real Sociedad protagonizaron un bonito partido en el Santiago Bernabéu que concluyó con goleada blanca por 4-1. El duelo, correspondiente a la jornada 1, quedó aplazado hasta esta fecha para cumplir con los días mínimos de vacaciones de aquellos futbolistas que llegaron a la final del Mundial. La decisión de LALIGA con esta primera cita del campeoneato ha generado debate y opiniones negativas y positivas. José Mourinho, por ejemplo, aplaudió la medida.

Durante la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del Real Madrid salió en defensa de LALIGA por la medida adoptada de atrasar el partido de la primera jornada y puso como ejemplo a Oyarzabal y su cambio durante el encuentro. Mourinho desveló el motivo de su sustitución y aplaudió la decisión.

"Agradezco a LALIGA la inteligencia y el sentido común de dar una semana más. Oyarzabal, por ejemplo, a los cinco minutos del segundo tiempo estaba haciendo así para su entrenador, diciéndole 'solo tengo cinco minutos más'", expresó Mourinho.

La opinión de Mourinho

“El primer tiempo fue difícil para nosotros, en el sentido de no hacer bien la presión y la Real Sociedad en su primer tiro en el primer tiempo nos marcan. Me hubiese gustado la pausa para la hidratación hoy, hubiese sido perfecto. Ajustamos algunas cosas al descanso. Tuvimos mucho fútbol y mucha calidad en el segundo tiempo”, analizó. “Me gustó la tranquilidad con la que afrontó el equipo la dificultad. Y conseguimos que la gente salga del campo con un sabor de lo que podemos hacer”, continuó.

Además, ponderó la implicación de sus futbolistas y la faceta asociativa del francés Kylian Mbappé, además de sus tres goles. “En mi carrera he tenido la oportunidad de entrenar a equipos con jugadores increíbles y también el periodo de entrenar jugadores buenos, pero no top del top. Y a esta gente tienes que enseñarle a jugar como equipo, tú tienes que enseñarles muy poco sobre lo individual”, señaló.