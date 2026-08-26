Uno por uno del Real Madrid ante la Real Sociedad, con dos sobresalientes y un suspenso

Alberto Cercós García 26 AGO 2026 - 23:01h.

Tres goles de Mbappé y otro de Vinicius dan a los de Mourinho la primera victoria en el Bernabéu

El Real Madrid no podrá jugar ante el Liverpool en Anfield por una nueva norma de la UEFA

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El Real Madrid cumple en su estreno en el Santiago Bernabéu, superando con mucha claridad a una Real Sociedad que poco pudo hacer ante la pegada de los de José Mourinho. Tras las dudas generadas ante el Espanyol en Cornellà, el Madrid se pone el mono de trabajo y deja uno de esos partidos donde la efectividad de cara a portería es muy contundente. Kylian Mbappé puso lo goles, concretamente tres; Jude Bellingham cada vez se parece al de hace varios años tras repartir dos asistencias; y Vinicius, pese a las dudas, también vio portería. Mourinho sonríe y el Madrid ya suma seis puntos en LALIGA.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 1 de LALIGA EA SPORTS.

Las notas del Real Madrid

Thibaut Courtois: 6'5 . Cumplidor. Poco trabajo, pero el que tuvo... solventado sin problemas. Oyarzabal tuvo una clara en la primera parte, poco pudo hacer en el 1-1 de Sucic y estuvo correcto en alguna oportunidad aislada de los vascos.

. Cumplidor. Poco trabajo, pero el que tuvo... solventado sin problemas. Oyarzabal tuvo una clara en la primera parte, poco pudo hacer en el 1-1 de Sucic y estuvo correcto en alguna oportunidad aislada de los vascos. Denzel Dumfries: 7 . Cada vez mejor, especialmente en la segunda mitad. Potencia, recorrido y bastante presencia en campo rival. Todavía puede afinar algunas decisiones, pero empieza a justificar por qué Mourinho le ha dado la banda.

. Cada vez mejor, especialmente en la segunda mitad. Potencia, recorrido y bastante presencia en campo rival. Todavía puede afinar algunas decisiones, pero empieza a justificar por qué Mourinho le ha dado la banda. Ibrahima Konaté: 6 . Partido correcto, aunque el empate de la Real deja cierta mancha. Su despeje acaba generando el rechace que aprovecha Sučić.

. Partido correcto, aunque el empate de la Real deja cierta mancha. Su despeje acaba generando el rechace que aprovecha Sučić. Dean Huijsen: 7 . Muy buen partido con balón y bastante personalidad. Ha vuelto a demostrar que no se esconde y que puede darle al Madrid una salida limpia desde atrás. Cada vez tiene más confianza, y eso se nota.

. Muy buen partido con balón y bastante personalidad. Ha vuelto a demostrar que no se esconde y que puede darle al Madrid una salida limpia desde atrás. Cada vez tiene más confianza, y eso se nota. Álvaro Carreras: 4 . Señalado. Una amarilla en el minuto diez le condicionó demasiado pronto. Take Kubo le obligó a estar pendiente de las ayudas, no pudo soltarse como seguramente quería y en el 1-1 de la Real no hizo amago alguno de cubrir su marca.

. Señalado. Una amarilla en el minuto diez le condicionó demasiado pronto. Take Kubo le obligó a estar pendiente de las ayudas, no pudo soltarse como seguramente quería y en el 1-1 de la Real no hizo amago alguno de cubrir su marca. Bernardo Silva: 6 . Partido bastante discreto. Trabajó mucho, ayudó en la circulación y tuvo peso en la salida de balón, pero le costó encontrar espacios para ser realmente diferencial en los últimos metros. Además, fue uno de los madridistas que más faltas cometió.

. Partido bastante discreto. Trabajó mucho, ayudó en la circulación y tuvo peso en la salida de balón, pero le costó encontrar espacios para ser realmente diferencial en los últimos metros. Además, fue uno de los madridistas que más faltas cometió. Federico Valverde: 8 . Gran partido del capitán uruguayo. Asistió en el primer gol, demostró mucho despliegue físico como es habitual y tuvo la capacidad para sostener al equipo cuando la Real apretó.

. Gran partido del capitán uruguayo. Asistió en el primer gol, demostró mucho despliegue físico como es habitual y tuvo la capacidad para sostener al equipo cuando la Real apretó. Arda Güler: 7 . Buen partido, especialmente en la creación. Encontró espacios, conectó con los hombres de arriba y volvió a demostrar que su zurda puede ser un problema serio para cualquier defensa.

. Buen partido, especialmente en la creación. Encontró espacios, conectó con los hombres de arriba y volvió a demostrar que su zurda puede ser un problema serio para cualquier defensa. Jude Bellingham: 9 . Partidazo. Dos asistencias y una participación constante en la generación del peligro. No se limitó a aparecer cerca del área, también trabajó sin balón y fue de los jugadores que más intensidad puso cuando el equipo perdió el control del encuentro.

. Partidazo. Dos asistencias y una participación constante en la generación del peligro. No se limitó a aparecer cerca del área, también trabajó sin balón y fue de los jugadores que más intensidad puso cuando el equipo perdió el control del encuentro. Vinicius Junior: 8 . Partido de bastante más impacto del que parecía en la primera parte. De menos a más. Tuvo momentos de desequilibrio, participó en las combinaciones ofensivas y, sobre todo, marcó el 3-1, una acción que terminó de poner al Madrid con el partido de cara. No estuvo especialmente fino durante todo el encuentro, pero apareció cuando tocaba.

. Partido de bastante más impacto del que parecía en la primera parte. De menos a más. Tuvo momentos de desequilibrio, participó en las combinaciones ofensivas y, sobre todo, marcó el 3-1, una acción que terminó de poner al Madrid con el partido de cara. No estuvo especialmente fino durante todo el encuentro, pero apareció cuando tocaba. Kylian Mbappé: 9'5. Tres goles. No hay debate: MVP. Arrancó con peligro, marcó el 1-0 y después se encargó de convertir el partido en una fiesta. Hat-trick en el Bernabéu y mensaje directo al resto de LALIGA.

Los cambios de José Mourinho en el Madrid-Real Sociedad