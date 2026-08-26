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Ahora sí, ya están definidos todos los bombos de cara al sorteo de la UEFA Champions League 2026/2027. Un sorteo que, tras cerrarse este mismo miércoles por la noche el playoff de la repesca, se celebrará este jueves 27 de agosto en Mónaco y en el que habrá hasta cinco equipos españoles: FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal CF, Atlético de Madrid y Real Betis. Los cinco, eso sí, tendrán que esperar unas horas para conocer su calendario definitivo y el orden de los partidos.

Bombos de la Champions League

Los bombos de la Champions League 2026/2027 quedan repartidos de la siguiente manera:

Bombo 1 : PSG, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.

: PSG, Bayern, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid. Bombo 2 : Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV.

: Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas, Real Betis y PSV. Bombo 3 : Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk y Galatasaray.

: Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, Leipzig, Villarreal, Fenerbahce, Shakhtar Donetsk y Galatasaray. Bombo 4: Slavia Praga, Stuttgart, AEK Atenas, LASK, Como, Lens, Viking, Slovan Bratislava y Saban.

Condiciones, normas y todo lo que debes saber

La Fase Liga de la Champions está compuesta por 36 clubes y el sorteo no se realiza sacando bolas, como antiguamente, sino que directamente pulsando un botón. A partir de ahí, cada club conocerá sus ocho rivales: disputarán cuatro partidos en casa y cuatro a domicilio. Los ocho primeros clasificados de la Fase Liga acceden directamente a octavos de final, mientras que del 9º al 24º jugarán el playoff de dieciseisavos. Así funcionan los cruces de playoff y octavos.

Cada equipo se enfrentará a otros dos equipos de cada bombo, uno como local y otro como visitante, incluido su propio bombo. Sólo hay dos condicionantes: no puede haber enfrentamientos entre entidades de un mismo país y tampoco se puede repetir tres veces un mismo partido en el mismo estadio. Es decir, que el Real Madrid no podrá jugar ante el Liverpool en Anfield porque ya lo hizo los dos cursos anteriores en la Fase Liga, pero sí podrá hacerlo en el Bernabéu.

El sorteo arrancará este jueves 27 de agosto a las 18:00 horas en Mónaco. Eso sí, la UEFA advierte que el calendario completo de la Champions, con las fechas y horarios, se conocerá durante las horas posteriores, "a más tardar el sábado 29 de agosto". Es decir, que no se sabrá de manera inminente el orden de los encuentros. El sorteo se podrá seguir a través de la web oficial de la UEFA y a través de Movistar Liga de Campeones.

Todas las fechas de la Champions 2026/2027

La Fase Liga se disputará durante los siguientes días:

Jornada 1 : 8, 9 y 10 de septiembre.

: 8, 9 y 10 de septiembre. Jornada 2 : 13 y 14 de octubre.

: 13 y 14 de octubre. Jornada 3 : 20 y 21 de octubre.

: 20 y 21 de octubre. Jornada 4 : 3 y 4 de noviembre.

: 3 y 4 de noviembre. Jornada 5 : 24 y 25 de noviembre.

: 24 y 25 de noviembre. Jornada 6 : 8 y 9 de diciembre.

: 8 y 9 de diciembre. Jornada 7 : 19 y 20 de enero.

: 19 y 20 de enero. Jornada 8: 27 y 28 de enero.

La ida del playoff de dieciseisavos se jugará los días 17 y 18 de febrero, mientras que la vuelta se decidirá el 23 y 24 de febrero, una semana más tarde. Los octavos de final, donde ya entrarán en juego los ocho cabezas de serie, serán el 9 y 10 de marzo la ida y 16 y 17 de marzo la vuelta.

Los cuartos se jugarán el 6 y 7 de abril la ida y 13 y 14 de abril la vuelta y las semifinales, el 27 y 28 de abril la ida y 4 y 5 de mayo la vuelta. La gran final de la Champions League se disputará el sábado 5 de junio en el Metropolitano.