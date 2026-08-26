Ángel Cotán 26 AGO 2026 - 11:51h.

Barça, Madrid, Villarreal, Atlético y Betis, los cinco representantes españoles

Cuándo es el sorteo de la Champions League: bombos, playoff y todas las fechas

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Las competiciones domésticas ya han arrancado y los clubes comienzan a carburar para llegar en plenas garantías al inicio del calendario UEFA. Ahí, la Champions League cobra especial importancia con nuevamente cinco representantes españoles. El Real Betis sustituye al Athletic Club y sueña con llegar lejos en el máximo torneo europeo a nivel de clubes. Y más allá de lo deportivo, también se hacen cálculos por lo económico.

Uno de los grandes alicientes de la Champions League son los premios por bonus que ofrece durante todo el torneo. Por victoria, por superar rondas y por ganar la gran final. Este miércoles, en el día previo al sorteo, se cifran todos los premios económicos de la edición 2026/27.

Todos los premios económicos de la Champions League 2026/27

El campeón de la Liga de Campeones 2026-2027 recibirá 6,5 millones de euros por ganar la final del 5 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid, cifra a la que sumará las cantidades acumuladas de la fase liga, en la que obtendrá 2,1 millones de euros por victoria, y las de las eliminatorias posteriores.

La UEFA estima distribuir un total de 3.317 millones de euros entre los clubes participantes en sus competiciones. De estos, 2.467 millones de euros (74,38 %) se repartirán entre los de la Liga de Campeones y la Supercopa; 565 millones (17,02 %) entre los de la Liga Europa y 285 millones (8,60 %) entre los de la Liga Conferencia.

En la 'Champions' cada uno de los 36 clubes de la fase de liga tendrá una asignación de 18,62 millones, divididos en un primer pago de 17,87 millones y un saldo final de 750.000€. Por rendimiento esta recibirán 2,1 millones por victoria y 700.000 por empate.

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La clasificación para los octavos de final supondrá 11 millones; para cuartos 12,5 millones; para semifinales 15 millones y por alcanzar la final 18,5 millones. El campeón que levante el título recibirá 6,5 millones adicionales por ganar la final. La UEFA prevé además una prima por clasificación en la fase liga, tras la que cada equipo recibirá un importe según su posición final. El fondo total disponible se divide en 666 partes iguales y el valor inicial de cada parte será de 275.000.

El último clasificado recibirá una parte (275.000) y se añadirá una parte por cada puesto, por lo que el primer clasificado recibirá 36 partes. También habrá un bonus adicional por posición, de forma que los clubes clasificados del primero al octavo puesto recibirán 2 millones y los situados del noveno al decimosexto 1 millón. Para el denominado 'value pillar' la UEFA estima 853 millones€.