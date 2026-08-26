Ángel Cotán 26 AGO 2026 - 10:15h.

El excolegiado no está a favor de cómo han actuado con el lateral

El CTA admite que no debió expulsar a Yuri Berchiche ante el Sevilla: "Error claro y manifiesto"

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A vueltas con la expulsión de Yuri Berchiche en el pasado Athletic Club - Sevilla FC. El capitán de los leones tuve que marcharse a la caseta a los once minutos de encuentro por una falta sobre Miguel Sierra. A partir de entonces, analistas arbitrales y aficionados discreparon con la decisión del árbitro de campo e incluso el CTA ha reconocido el error. No obstante, como explica Eduardo Iturralde, nada cambia para el lateral rojiblanco.

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Iturralde explica el sinsentido con la sanción a Yuri Berchiche

A través de un hilo en la red social X, anteriormente Twitter, el ex colegiado de LALIGA sale a zanjar una duda que asalta a la parroquia rojiblanca. Si el CTA admite su error... ¿Yuri Berchiche podrá jugar contra el FC Barcelona? 'Itu' es tajante ante la duda generalizada y explica el proceder: "Me comentan muchos seguidores del Athletic, si ahora que el CTA ha dicho que no era roja la de Yuri, se puede recurrir. Como comentamos en Carrusel durante el partido, que no era roja y que si el CTA luego en tiempo de revisión confirmaba que no era roja. No se puede recurrir".

Iturralde cerró su explicación reconociendo que no puede explicar para qué sirve que el CTA admita los errores: "Los temas jurídicos son bastante curiosos la verdad y ahí ya no puedo profundizar ya que no tengo capacidad".

El CTA, tarde y mal en clave rojiblanca

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) señaló este martes, en el 'Tiempo de Revisión', que el jugador del Athletic Club Yuri Berchiche "no debió" ser expulsado ante el Sevilla y admitió que fue un "error" del colegiado y que el VAR debió "intervenir" en la jugada. El CTA publicó el primer programa de este curso de 'Tiempo de Revisión', un espacio en el que analiza las jugadas polémicas de los partidos de LaLiga EA Sports e Hypermotion.

El partido entre el Athletic Club y el Sevilla de la jornada dos dejó una acción polémica en el minuto once, cuando Yuri Berchiche empujó a Miguel Sierra dentro del área y el colegiado César Soto Grado le mostró la roja al jugador rojiblanco y pitó falta. Para el CTA, el jugador del Sevilla "intenta controlar" el balón y lo aleja, tras ello, Yuri le "derriba", por lo que Sierra "no tiene posibilidad" de llegar al balón e interpreta que es un tiro libre directo sin tarjeta. El CTA considera que fue un error "claro" del árbitro y que el VAR debió intervenir en la jugada.

Tras conocer esta corrección, Yuri Berchiche calificó de "lamentable" lo ocurrido a través de un mensaje en su perfil de la red social 'Instagram' y aseguró que tras el error arbitral el que terminó "pagando" la consecuencia fue él, además de "no poder" jugar el próximo partido ante el Barcelona. "Después de ver el video y leer vuestro veredicto, todavía duele mucho más. Lo que tuve que pagar yo, y en consecuencia mi equipo que se quedó con un hombre menos desde el minuto 12. 100% injusto!", señaló Yuri.