El lateral vio la roja directa y el Comité admite que no debió ser expulsado

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Yuri Berchiche estalla. El jugador del Athletic Club ha reaccionado rápidamente a través de su cuenta de Instagram después de que el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF haya admitido, en su primer programa de 'Tiempo de Revisión', que no debió expulsar al lateral en el duelo disputado el pasado sábado ante el Sevilla FC, que se saldó con triunfo del cuadro andaluz.

"Después de ver el vídeo y leer vuestro veredicto, todavía duele mucho más lo que tuve que pagar yo, y en consecuencia y la más importante, mi equipo, que se quedó con un hombre menos desde el minuto 12. ¡100% injusto!", ha escrito el jugador en sus redes sociales.

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"Eso sí, el que va a terminar pagando la consecuencia de no poder jugar el siguiente partido voy a ser yo", agregó, para finalizar con letras mayúsculas con un "LAMENTABLE".

Yuri Berchiche, indignado por su expulsión ante el Sevilla

La reacción del jugador del Athletic ha llegado apenas unos minutos después de que el Comité Técnico de Árbitros publicara su primer 'Tiempo de Revisión', en el que han repasado algunas de las jugadas más polémicas de estas dos primeras jornadas.

Según el CTA, esa expulsión de Yuri a los 11 minutos ha sido, hasta ahora, el único gran error arbitral que se ha producido hasta la fecha. En su explicación, más escueta que el pasado curso, entienden que la jugada debió definirse con un tiro libre y sin tarjeta, ni siquiera amarilla, para Yuri, admitiendo un "error claro y manifiesto del árbitro de campo" y que el árbitro de VAR "debió intervenir" para anular la roja al lateral del Athletic.

Según señalan, Miguel Sierra "intenta controlar el balón y lo aleja" y "tras ello, Yuri le derriba", pero entienden que "Sierra no tiene posibilidad de llegar al balón", por lo que no sería una ocasión manifiesta de gol.