El primer capítulo de 'Tiempo de Revisión' admite que el VAR "debió intervenir"

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La RFEF ha publicado este martes el primer capítulo de 'Tiempo de Revisión', el programa del Comité Técnico de Árbitros en el que se repasan algunas de las jugadas más polémicas de cada jornada. En esta primera edición se detallan cuatro actuaciones arbitrales de partidos de LaLiga EA Sports, que según el propio CTA se dividen en tres aciertos y un fallo. Ese fallo se produjo en San Mamés, en el triunfo del Sevilla FC ante el Athletic Club.

Y fue un fallo decisivo por el momento en el que se produjo. Apenas se habían disputado 11 minutos cuando César Soto Grado decidió expulsar a Yuri Berchiche con roja directa tras una jugada con Miguel Sierra en el borde del área, interpretando que le había derribado en una situación clara de gol.

Ahora, el CTA admite que Yuri no debió ser expulsado y la jugada debió definirse con un tiro libre y sin tarjeta, ni siquiera amarilla. En su vídeo arbitral, el Comité entiende que hay un "error claro y manifiesto del árbitro de campo" y que el árbitro de VAR "debió intervenir" para anular la roja al lateral del Athletic.

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La polémica expulsión de Yuri en el Athletic-Sevilla

Según señalan, Miguel Sierra "intenta controlar el balón y lo aleja" y "tras ello, Yuri le derriba", pero entienden que "Sierra no tiene posibilidad de llegar al balón", por lo que no sería una ocasión manifiesta de gol.

Además, el CTA también considera un acierto el resto de jugadas polémicas que ha repasado: la intervención del VAR para expulsar a Kiko Femenía en el Alavés-Getafe, la intervención del VAR para anular el penalti de Batalla a Isaac en el Sevilla-Rayo y la intervención del VAR para señalar penalti de Le Normand en el Atlético-Villarreal.