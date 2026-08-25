La multa a la que se puede enfrentar Pathé Ciss tras varios días en rebeldía

Juan Pérez 25 AGO 2026 - 19:04h.

El senegalés suma dos días sin entrenar por decisión propia

Pathé Ciss se rebela con el Rayo Vallecano para salir y cuenta con dos potentes ofertas por su fichaje

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La situación de Pathé Ciss en el Rayo Vallecano es un problema más para el club a expensas de los últimos aleteos de un mercado de fichajes que deja una cuenta pendiente desde la perspectiva del centrocampista senegalés. Su intención de salir y las ofertas actuales no convencen a la entidad, y el jugador ha dado el paso de ausentarse de los entrenamientos en los dos últimos días con lo que conlleva para sus responsabilidades con el club con posibles sanciones económicas y deportivas.

Pathé Ciss ha estado presente en la Ciudad Deportiva del Rayo, pero lejos de entrenar, su predisposición era la de aclarar junto a su agente para encontrar una salida en la semana que queda de mercado. Mientras el conjunto madrileño busca opciones para completar la plantilla con Pedrosa y también con la posible incorporación de Bouaré, Ciss se ha plantado. La eterna cantinela de que el jugador siempre consigue lo que quiere parece el lema de su osadía, pero si repite la ausencia por tercer día puede tener repercusiones negativas para su bolsillo si Martín Presa decide ponerse firme.

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Con rumores en las últimas semanas de clubes como Besiktas, Betis, Celta y Sevilla, Pathé Ciss toma cartas en el asunto hasta el punto de romper la pared entre jugador y presidente para hacerle ver al mundo que quiere salir. Dejar los entrenamientos no es una decisión baldía, y todo porque ningún club se acerca lo suficiente a la cláusula de los 10 millones de euros que pide el Rayo Vallecano para su salida.

Entre tanto el Código Colectivo de LALIGA y la AFE es la base para entender que si Ciss tampoco entrena este miércoles 26 de agosto, su actitud se puede considerar como muy grave con lo que eso supone. El club puede suspenderlo de sueldo de dos a diez días, y además le puede imponer una multa económica que puede subir hasta el 7% en los 100.000 euros mensuales, aunque en salarios más altos se queda en un 4%.

Si además el Rayo Vallecano quiere llegar más lejos, hasta puede suspender de empleo y sueldo al jugador entre 11 y 30 días, además de una segunda multa de hasta un 25% en los primeros 100.000 euros del sueldo mensual que aumenta en un 10% en sueldos superiores. Una información que seguro tiene el jugador, ahora con la decisión de dar un nuevo golpe sobre la mesa en las próximas horas para aclarar su situación a ojos de los suyos.